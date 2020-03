Näin keho hyökkää koronaviruksen kimppuun

Australialaiset tutkijat kertovat selvittäneensä tavan, jolla ihmiskeho torjuu koronaviruksen aiheuttaman Covid-19-infektion.

Melbournessa sijaitsevan Peter Doherty -instituutin mukaan immuunivaste on hyvin samankaltainen kuin influenssassa. BBC:n mukaan tiedeyhteisö on pitänyt tuloksia hyödyllisenä läpimurtona taudin ymmärtämisessä.

– Tulos on tärkeä, koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ymmärrämme tarkasti immuunijärjestelmämme reaktion uuteen koronavirukseen, professori Katherine Kedzierska toteaa Nature Medicine -julkaisussa.

Tutkijat seurasivat potilasta, jolla ei ollut aiempia perussairauksia ja jonka tautikuva oli lievän ja keskivaikean välimaastossa. Neljän eri immuunisolutyypin havaittiin taistelevan Covid-19:ää vastaan.

Kedzierskan mukaan kyseessä oli 47-vuotias kiinalaisnainen, joka oli matkustanut Wuhanista Australiaan. Hänet kotiutettiin alle kahdessa viikossa.

Potilaan verenkierrossa havaittiin tiettyjä immuunisoluja kolme päivää ennen olotilan paranemista. Yli kymmenen tutkijaa analysoi tuloksia useiden viikkojen ajan.

– Olemme innoissamme tuloksista ja siitä, että havaitsimme tiettyjen solujen ilmaantumisen ennen tilanteen kliinistä paranemista, Katherine Kedzierska sanoo.

Australian terveysministeri Greg Huntin mukaan tutkimus voi vauhdittaa koronavirusrokotteen kehitystyötä ja mahdollisesti muiden hoitokeinojen käyttöönottoa sairastuneille. Eri puolilla maailmaa selvitetään parhaillaan viruslääkkeiden tehokkuutta koronaviruksen hoidossa ja ehkäisyssä.

Seuraava askel on selvittää, miksi kehon immuunijärjestelmä ei toimi vastaavalla tavalla vakavissa tapauksissa.

– On olennaista ymmärtää, mikä on erilaista tautiin menehtyneissä tai erittäin rajun taudinkuvan saaneissa, jotta osaamme suojella heitä nykyistä paremmin, Kedzierska jatkaa.

Our latest paper on immune responses during a mild SARS-CoV-2 infection #COVIDー19 is out today in @NatureMedicine https://t.co/thK01pUkPV

— Kedzierska Lab (@kedzierskalab) March 16, 2020