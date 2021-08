Näin käy rokotetuille ja rokottamattomille, kun delta iskee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ero vakavissa tapauksissa ja kuolemissa oli mallinnuksessa dramaattinen.

Rokotteiden teho koronaviruksen entistä herkemmin tarttuvaa deltavarianttia vastaan on herättänyt runsaasti keskustelua sen jälkeen, kun tutkimukset ovat alkaneet antaa viitettä siitä, että esimerkiksi Pfizerin rokotteen teho deltatartuntaa vastaan voi olla vain 42 prosenttia ja Modernan rokotteen 76 prosenttia.

Rokotteiden antama suoja vakavalta sairastumiselta tai kuolemalta on kuitenkin asiantuntijoiden mukaan edelleen erinomainen. Tätä korosti torstaina Verkkouutisille Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

– Minä näen sen niin, että deltavariantti on alleviivannut tehosterokotuksen tarvetta. Sillä tulee edelleen hyvä suoja vakavaa tautia vastaan. Se on lopulta tärkein asia, Rämet sanoi huomiota herättäneestä tutkimuksesta.

Mutta kuinka hyvä rokotteiden antama suoja sitten on käytännössä? Tähän kysymykseen vastaa dramaattisesti tästä löytyvä New York Timesin mallinnus. Siinä näytetään, miten valtava ero rokotettujen ja rokottamattomien deltatartunnoissa on.

Mallinnuksen takana ovat Emoryn yliopiston kansanterveyslaitoksen tilastotieteilijä Natalie Dean ja Yhdysvaltain terveysviraston koronamallinnusryhmän vanhempi tutkija Cecile Viboud. Se perustuu parhaisiin tämän hetken tietoihin deltavariantista ja rokotteiden tehosta.

Mallinnuksessa seurataan kahta kuvitteellista 200 henkilön ryhmää, jossa kaikki altistuvat virukselle riittävästi, jotta rokottamaton saisi tartunnan. Toisessa ryhmässä 20 prosenttia on saanut rokotteet ja toisessa 95 prosenttia. Todellisuudessa altistumisen todennäköisyys olisi merkittävästi matalampi korkeasti rokotetussa ryhmässä. Mallinnuksessa tätä ei kuitenkaan siis ole huomioitu ja jokainen 95 prosentin ryhmän jäsenkin ”altistuu”.

Tässä ryhmässä valtaosa ei saisi tartuntaa altistumisesta huolimatta ja harvat sairastuneet kärsivät lähinnä lievästä tai oireettomasta taudista. Myös jokainen ryhmän rokottamaton todennäköisesti sairastuisi – vaikka he olisivatkin sairastaneet taudin aiemmassa aallossa. Mallinnuksen mukaan todennäköisesti vain yksi rokotettu ja yksi harvoista rokottamattomista saisi tässä ryhmässä sairaalahoitoa vaativia oireita eikä kukaan kuolisi tautiin.

Rokottamattomassa ryhmässä suurin osa sairastuisi, mutta valtaosa rokotetuista säästyisi tartunnalta. Koska valtaosalla ei olisi rokotesuojaa, tulisi sairaalahoitoa vaativia tapauksia moninkertainen määrä. Lisäksi yksi tai useampi saattaisi mallinnuksen mukaan kuolla tautiin.