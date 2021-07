Näin kauan kestää koronan jälkeen pulssin paluu tavalliseksi

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronaviruksen aiheuttamat jälkioireet ovat selvästi havaittavissa fyysistä aktiivisuutta mittaavilla laitteilla.

New York Times -lehden mukaan joka viides amerikkalainen käyttää Fitbitin tai Apple Watchin kaltaisia tuotteita, jotka keräävät jatkuvasti tietoja pulssista, ruumiinlämmöstä ja fyysisestä aktiivisuudesta.

Niiden oli jo aiemmin todettu havaitsevan ainakin tietyissä tapauksissa infektion ensioireita. Uuden tutkimuksen mukaan niistä voi olla hyötyä myös toipumisen seuraamisessa.

JAMA-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan positiivisen virusnäytteen saaneilta oli havaittavissa toiminnallisia ja fyysisiä muutoksia, jotka kestivät viikkoja tai kuukausia alkuperäisen infektion jälkeen.

Esimerkiksi sydämen toiminta muuttui huomattavasti pidemmäksi aikaa kuin muissa hengitystieinfektioissa.

Kalifornialaisen Scripps Research Translational -instituutin tutkimukseen osallistui yhteensä 37 000 henkilöä maaliskuusta 2020 tammikuuhun 2021. Vapaaehtoiset latasivat erillisen mobiiliohjelman ja suostuivat jakamaan terveystietojaan älykellonsa tai muun laitteen kautta. He myös kertoivat ohjelman kautta mahdollisista oireista ja koronatestin tuloksista.

– Leposyke muuttui paljon enemmän koronavirukseen sairastuneilla. Sairastuminen vaikutti myös rajusti heidän uneensa ja askelmääräänsä, epidemiologi Jennifer Radin sanoo.

Osallistujien pulssi laski noin yhdeksän päivää ensimmäisten koronaoireiden jälkeen. Sykkeen havaittiin nousevan hieman myöhemmin ja pysyvän kohonneella tasolla kuukausien ajan. Leposyke palasi normaalille tasolle keskimäärin 79 päivän jälkeen. Muihin infektioihin sairastuneilla palautumisessa kesti neljä päivää.

Tutkijat uskovat ilmiön johtuvan koronaviruksen vaikutuksista ihmisen autonomiseen hermostoon.

Fitbit data showed it took "79 days, on average" for people's resting heart rates to return to normal after catching Covid-19.https://t.co/rQmsTny6Qh

