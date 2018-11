Näin kaksoiskansalaisten pääsyä sotilasvirkoihin rajataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on tyytyväinen asiassa saavutettuun yhteisymmärrykseen.

Kaksoiskansalaisten pääsystä sotilasvirkoihin on saavutettu yhteisymmärrys puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) ja sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) kesken. Hallitus on tänään antanut asiasta esityksen eduskunnalle. Sotilasvirkaan voitaisiin nimittää jatkossa vain henkilö, jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta ulkomaansidonnaisuutta, joka vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

– Olemme löytäneet asiassa hyvän ratkaisun. Meidän tulee varmistaa, ettei Suomen turvallisuuden kannalta ratkaiseviin virkoihin tule sellaisia sidonnaisuuksia, jotka vaarantavat Suomen turvallisuuden, mutta myös virassa olevan henkilön oman turvallisuuden. Tämä on tehtävä kuitenkin niin, ettemme samalla leimaa kaikkia yli 100 000:ta kaksoiskansalaista ikään kuin toisen luokan kansalaisiksi, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo Verkkouutisille.

Käytännössä erimielisyyksiä on aiheuttanut se, pitäisikö kaikilta kaksoiskansalaisilta kieltää pääsy sotilasvirkoihin vai voitaisiinko kieltoa jollain perustein rajata tai myöntää joillekin kaksoiskansalaisille erivapauksia. Tähän liittyen huomionarvoista on se, että osalla kaksoiskansalaisista on velvoitteita toista kotimaataan kohtaan, mikä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä. Esimerkiksi kaikki Venäjän kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudesta riippumatta Venäjän lakien mukaan velvoitettuja auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia.

Mykkäsen mukaan hallituksen esitys selkiyttää lainsäädännön tasolla sitä, onko turvallisuusselvitysten yhteydessä mahdollisuus evätä sotilasvirkaan pääsy kaksoiskansalaisuuden perusteella.

– Tämän pohjalta on selvää, että pääsääntöisesti länsimaisten demokratioiden, kuten muiden pohjoismaiden kaksoiskansalaiset voivat turvallisin mielin hakea näihin virkoihin jatkossakin, toteaa Mykkänen.

Puolustusministeriön alainen hallituksen esitys koskettaa käytännössä molempia ministeriöitä. Esityksen mukaan samat vaatimukset koskisivat opiskelijoita, jotka valitaan Maanpuolustuskorkeakouluun upseerin virkaan johtaviin opintoihin sekä Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin ja rajavartijan koulutukseen.