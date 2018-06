Näin Juha Sipilä sanoo kohutusta valinnanvapaudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan jonot lyhenevät ja saadaan painopistettä perusterveydenhuoltoon.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kehotti eduskunnan kyselytunnilla odottamaan ensi viikkoon, kun hallitus antaa vastineensa perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoon.

– Ministeriöt tekevät vastineen noihin valiokunnan lausunnossa oleviin huomioihin, myös tästä EU-notifikaatiosta. Näillä näkymin saamme tuon vastineen ensi viikolla tänne valiokuntaan, Juha Sipilä sanoi.

– Otamme siinä kantaa asiaan ja perustelemme myös huolellisesti, miksi näin on toimittu. Olemme myös olleet virkamiestasolla yhteydessä komissioon. Komissiosta on virkamiestasolla kerrottu, että he eivät ota tätä asiaa käsittelyyn, että ’älkää jättäkö hakemusta’.

Valiokunnan jäsenten näkemykset notifikaation tekemisestä EU:lle vaihtelevat. Sipilä selvitti asiaa eduskunnalle näin:

– EU-notifikaation tekeminen vaaditaan silloin, jos tässä uudistuksessa olisi kiellettyä valtiontukea, joka vääristäisi kilpailua. Hallitus on tehnyt huolellisen arvion neljässä eri ministeriössä – TEM:ssä, valtiovarainministeriössä, oikeusministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä – ja nämä arviot ovat johtaneet siihen, että tässä ei ole kilpailua vääristävää valtiontukielementtiä, joka vaatisi EU-notifikaation, Sipilä totesi.

– Tämän ovat valtionhallinnon virkamiehet huolellisesti arvioineet, ja tähän johtopäätökseen ovat tulleet, ja sen mukaisesti hallitus on myös toiminut.

Sipilän mukaan valinnanvapaudesta sovittiin jo hallitusohjelmassa ja se on ollut keskusteluissa koko ajan mukana.

– Se missä järjestyksessä ja missä vaiheistuksessa sitä tehdään, siitä tässä nyt on ollut kysymys. Missään tapauksessa tämä ei ole se keskeisin osa, vaikka se on keskusteluissa kyllä keskeisin osa.

Pääministerin mukaan valinnanvapauden voi kiteyttää niin, että ”saamme painopisteen perusterveydenhuoltoon, koska siellä jonot lyhenevät ja sillä tavalla myös sairauksia pystytään ennaltaehkäisemään, hoitamaan aikaisemmin ja saamme sieltä erikoissairaanhoidosta siirrettyä painopistettä perusterveydenhuoltoon”.

– Tämä on keskeinen osa tätä uudistusta ja eduskunnassa sitä nyt käsitellään.