Näin Juha Sipilä sanoo Anne Berneristä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan hän sai tiedon pankkinimityksestä samanaikaisesti kuin ministeri.

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla ensimmäisen kysymyksen esitti Sdp:n Riitta Mäkinen. Hän sanoi jatkokysymyksessään pääministeri ja keskustajohtaja Juha Sipilälle, että tällä on ollut tieto liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) suunnitelmista siirtyä SEB-pankin palvelukseen jo pitemmän aikaa ja tämä on ne hyväksynyt. Mäkinen kysyi sidonnaisuuksista nimityksen johdosta ja ”ettekö ole nähneet ristiriitaa tai minkäänlaista ongelmaa”.

Keskustan eduskuntaryhmä oli hieman aiemmin todennut, että Anne Berner jatkaa liikenne- ja viestintäministerinä.

Juha Sipilä vastasi kyselytunnilla näin:

– Ensinnäkin, sain tietää tästä samanaikaisesti kuin ministeri Bernerkin, silloin kun yhtiö tiedotti siitä julkisesti. Näin pörssiyhtiöt toimivat.

– Me aika moni kansanedustaja ja ministerinäkin toimiva kansanedustaja on virkavapaalla jostakin muusta tehtävästä silloin kun lähtee tänne (eduskuntaan). Ja tässä on kysymys – ei ole täyspäiväisestä tehtävästä, vaan ehdolla olosta ulkomaisen yrityksen hallituksen jäseneksi.

– Ja samaan aikaan olemme varmistaneet sen, ja sopineet, ja ministeri on alusta pitäen tehnyt selväksi sen, että hän ei ole samaan aikaan (SEB:n) hallituksen jäsenenä ja ministerinä. Ja tuon on myös tuo kyseinen yhtiö selventänyt tänä päivänä tiedotteellaan.

– Olemme keskustelleet oikeuskanslerin kanssa. Ja myöskään hän ei näe mitään estettä siinä että on ehdolla, mutta siinä on, jos ottaa tehtävän yhtäaikaisesti ministerin tehtävän kanssa vastaan. Tai siinä saattaa tulla esteitä.