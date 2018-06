Näin ”järkyttävän kallis” perustulo vaarantaisi hyvinvointivaltion

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden Touko Aallon perustuloratkaisu voisi pahimmillaan lisätä köyhyyttä, kokoomusedustajat sanovat.

Kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen ja Sinuhe Wallinheimo muistuttavat Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksessaan OECD:n arviosta, jonka mukaan kokoomuksen, SDP:n, KD:n ja sinisten kannattaman yleistuen kaltainen sosiaaliturvamalli vähentäisi tehokkaasti tuloeroja ja köyhyyttä sekä soveltuisi sosiaaliturvauudistuksen lähtökohdaksi.

Satonen ja Wallinheimo vastaavat vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon niin ikään Keskisuomalaisen kolumnissaan ehdottamaan perustuloratkaisuun. Aalto leimasi kirjoituksessaan vastikkeelliset mallit pakottaviksi ja kutsui vastikkeetonta perustuloa vapauttavaksi.

– Todellisuudessa Aallon tarjoama perustuloratkaisu voisi pahimmillaan lisätä syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen. Samoilla linjoilla on OECD. Kevään maaraportissa se arvioi vastikkeettoman perustulon lisäävän eriarvoisuutta ja köyhyyttä, kokoomusedustajat kirjoittavat.

Heidän mukaansa vastikkeettomaan perustuloon liittyy runsaasti ongelmia.

– Toisin kuin syyperusteinen yleistuki, perustulo maksettaisiin automaattisesti kaikille pienituloisille arvioimatta tarkemmin heidän avuntarvettaan.

Niin korkeakouluopiskelija kuin pitkäaikaistyötönkin saisi saman tuen. Tämä laajentaisi tuensaajien joukkoa huomattavasti ja lisäisi perustulon kustannuksia.

– Jos sekä työnteon kannustavuudesta, että julkisen sektorin kestävyydestä halutaan pitää kiinni, olisi perustulon oltava nykytukia merkittävästi pienempi, Arto Satonen ja Sinuhe Wallinheimo toteavat.

Heidän mukaansa tämä ei olisi inhimillisesti ja sosiaalisesti kestävä vaihtoehto.

– Nykyistä korkeampi perustulo taas tulisi järkyttävän kalliiksi ja kiristäisi työn verotusta tai vaatisi massiivisia leikkauksia.

10-15 miljardin euron hintalappu

Arto Satosen ja Sinuhe Wallinheimon mukaan hyvinvointivaltio on kahdensuuntainen kauppa. Kaikilla on oikeus kattavaan sosiaaliturvaan ja laadukkaisiin palveluihin, mutta vastavuoroisesti jokaisella on myös velvollisuus osallistua yhteiskuntaan kykyjensä mukaan joko työtä tehden tai muulla tavalla.

Esimerkiksi nykyisen perustulokokeilun laajentaminen koko väestöön maksaisi kokoomusedustajien mukaan 10-15 miljardia euroa.

Arto Satonen ja Sinuhe Wallinheimo huomauttavat, ettei kokeilussa tarkasteltu perustulon vaikutuksia työnteon kannustimiin.

– Vihreiden perustulomalli voisi jopa vähentää heidän työnteon kannustimiaan, mikä olisi sekä inhimillisesti että julkisen talouden kannalta kestämätöntä.

Sosiaaliturvan vastikkeellisuus tarjoaa Satosen ja Wallinheimon mukaan mahdollisuuden pitää tuet hyvällä pohjoismaisella tasolla ilman, että työnteon kannustimet merkittävästi vähenisivät tai julkisen talouden kustannukset räjähtäisivät.

Syyperusteisen sosiaaliturvan heikkous on kokoomusedustajien mukaan tuen maksatukseen, hakemiseen ja seurantaan liittyvä byrokratia. Ensi vuonna käyttöönotettava tulorekisteri ratkaisee heidän mukaansa ongelmia ja mahdollistaa sosiaaliturvan tasaisen ja ennakoidun vähenemisen työtulojen kasvaessa. Esimerkiksi kokoomuksen yleistuki toimisi Satosen ja Wallinheimon mukaan tässä ”perustulomaisesti”.

– Kun työn vastaanottaminen ei leikkaa yllättäen tukea tai viivästytä tuen maksatusta, kannustinloukut tasoittuvat.