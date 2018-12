Näin japanilaisia ohjeistetaan Pohjois-Korean aavelaivoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoiskorealaisiksi oletettuja kalastusaluksia ajelehtii Japanin rannikolle.

Japanin länsirannikolla sijaitsevan Yamagatan prefektuurin hallinto julkaisi viime vuonna ohjekirjan, joka neuvoo asukkaita rannoille ajelehtivien pohjoiskorealaisten ”aavelaivojen” kohtaamisessa, kertoo uutissivusto Daily NK.

Japanin rannoille on ajelehtinut viimeisen viiden vuoden aikana valtava määrä niin kutsuttuja aavelaivoja, joiden uskotaan tulleen Pohjois-Koreasta. Aluksista on löydetty suuri määrä pohjoiskorealaisiksi oletettujen kalastajien ruumiita. Vuonna 2017 aluksia ja ruumiita löydettiin ennätysmäärä. Trendi on jatkunut myös tänä vuonna.

Paikalliset löysivät Yamagatan rannoilta viime vuonna neljä tällaista alusta ruumiineen. Paikallishallinto päätti tämän seurauksena julkaista ohjeet asukkaita varten.

– Me emme olleet varautuneet tähän ollenkaan, joten päätimme ryhtyä toimeen, kertoo energia- ja ympäristöministeriön johtaja Omori Doru.

– Ensin emme tienneet, miten tilanne pitäisi hoitaa.

Ohjeet saatiin valmiiksi viime vuoden joulukuussa, ja niitä päivitettiin tämän vuoden huhtikuussa. Ohjeissa kerrotaan, miten haaksirikkoutuneita ja ajelehtivia aluksia pitää lähestyä, tutkia ja valvoa. Eloonjääneistä pitää ilmoittaa tietyille viranomaisille.

Japanin rannikkovartioston tiedottajan mukaan yhtäkään ruumista ei ole pystytty tunnistamaan eikä palauttamaan.

Verkkouutiset kertoo tässä, kuinka veneistä on löydetty esineitä, joissa on Pohjois-Koreaan viittaavia merkkejä ja kirjoitusta