Näin ISIS:n johtaja on muuttunut – kuva ennen ja nyt

Uusi video todistaa jihadistijohtajan olevan yhä hengissä.

ISIS-jihadistijärjestö on julkaissut uuden videon johtajastaan Abu Bakr al-Baghdadista. Useampaan otteeseen kuolleeksi tai vakavasti loukkaantuneeksi uskottu terroristijohtaja onnittelee videolla muun muassa Sri Lankan pommi-iskujen tekijöitä.

Videolla puhutaan myös ISIS:n ”viimeisestä taistelusta” Syyrian Baghouzissa sekä ”sodasta ristiretkeläisiä vastaan”. Kyseessä on ensimmäinen video ISIS-johtajasta sitten vuoden 2014. Silloin julkaistiin video al-Baghdadin saarnasta Mosulin suurmoskeijassa.

Nyt julkaistulla Videolla käsitellyt aiheet vahvistavat, että se on kuvattu hiljattain.

– Siinä, että ISIS:n niin kutsuttu kalifi on yhä hengissä on vakavat vaaransa – mutta niin on myös siinä, että hän kykenee palaamaan kannattajiensa eteen ja vahvistamaan ryhmän ”me vastaan maailma” -viestiä kaiken ryhmää vastaan saavutetun edistyksen jälkeen, yksityisen SITE Intelligence -tiedusteluyhtiön johtaja Rita Katz arvioi.

Katz on jakanut Twitterissä kuvakaappauksia videolta. SITE on laatinut myös kuvan, jossa kaappaus vuoden 2014 saarnavideolta on pantu vierekkäin tuoreen kuvan kanssa (alla).

5) There is serious danger not only to the fact that Baghdadi, #ISIS’ so-called Caliph, is still alive–but also that he is able to reemerge to his supporters and reaffirm the group’s us-vs-the-world message after all the progress made against the group. pic.twitter.com/BbqFGM78O8 — Rita Katz (@Rita_Katz) April 29, 2019

2) The video shows Baghdadi in a casual conversational setting with others (their faces blurred). He talks about war against "Crusaders" and about battles in #Baghouz #Syria being over, indicating that this interview was filmed somewhat recently. pic.twitter.com/BPqLP8QWSU — Rita Katz (@Rita_Katz) April 29, 2019