Näin ISIS aivopesi jesidilapsia kannattajikseen

Kaikki jihadistien käsistä pelastetut lapset eivät halunneet tulla pelastetuksi.

Tuhansia terroristijärjestö Isisin kaappaamia ihmisiä jäljittävät jesidit ovat törmänneet pelastettujen lasten kohdalla erikoiseen ongelmaan, kertoo The Washington Post. Osa lapsista on aivopesty ajan saatossa niin tehokkaasti, etteivät he koe halunneensa tulla pelastetuksi ja kaipaavat edelleen elämäänsä jihadistien kanssa.

Nuoressa ja herkässä iässä kaapatut lapset ovat eläneet kehitysvuotensa Isisin vaikutuksen alla ja heille on annettu uudet nimet, uusi perhe ja uusi uskonto. Monet ovat unohtaneet äidinkielensä kurdin ja puhuvat nyt vain arabiaa. Monet eivät muista mitään entisistä olosuhteistaan ja ovat omaksuneet Islamin äärimuodon ideologiakseen.

Neljästä viimeisimmästä pelastetusta lapsesta, kaksi poikaa ja kaksi tyttöä, jokainen halusi palata takaisin. Tytöt kaipasivat sijaisäitiään, joka oli opettanut heille ääri-islamilaisia oppeja. Vanhempi tytöistä, 14, kertoi uusien pukeutumissääntöjen olevan hänelle sekavat ja kaipasi Isisin käskyjen mukaista peittävää vaatetusta. Nykyisissä vaatteissaan hän sanoi kokevansa olonsa alastomaksi.

”Jos näytän kauniilta, miehet katsovat minua ja se aiheuttaa erimielisyyksiä”, hän sanoo.

Nuorempi pojista, 12, rukoili toimittajia jesidiaikuisten ollessa kuulomatkan ulkopuolella viemään hänet takaisin vankileirille ystäviensä luo. Pojista vanhempi, 15, oli kuulunut jihadistien lastenarmeijaan ja kaipasi etulinjan taistelutovereitaan. Hän kertoo uneksivansa liittyvänsä heihin taivaassa ja epäilee ettei koskaan totu naisten peittämättömiin kasvoihin ja hiuksiin. Terroristijärjestön tekemät julmuudet hän ohitti nopeasti, vaikka oli itsekin menettänyt toisen jalkansa taisteluissa.

”Miksi te vihaatte Isistä niin paljon? He tappoivat isäni ja serkkuni, mutta rakastan heitä siitä huolimatta. Miksi te olisitte heitä vastaan, kun he eivät ole tehneet teille mitään?”

Vanhempi tytöistä oli samoilla linjoilla.

”On totta että jotkut sotilaat olivat pahoja, mutta suurin osa heistä oli oikein hyviä ihmisiä.”