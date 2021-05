Näin Intian superlevittäjä sai alkunsa – ”juomme lehmän virtsaa, korona ei vaikuta”

Suuri osa intialaisista perustelee koronaviruskuolemia uskonnollisilla syillä.

Huhtikuun 12. päivä Intia raportoi 169 000 uutta koronavirustapausta, nousten maailman toisiksi eniten koronaviruksesta kärsineeksi maaksi. Samalla viikolla, 3 miljoonaa ihmistä kokoontui kylpemään Gangesin jokeen uskonnollisen rituaalin mukaisesti Kumbh Mela-tapahtumassa.

Viikko tapahtuman jälkeen, festivaalin järjestänyt Uttarakhand-osavaltio ilmoitti 1800 prosentin nousun koronaluvuissaan. Tapahtumasta oli tullut yksi pandemian historian suurimmista supertaruttajista. Asiasta uutisoi The Guardian.

Lopullisia Kumbh Melan koronalukuja ei ehkä koskaan saada selville, syynä lienee tahallisesti lopetettu tiedon keräys useassa Intian osavaltiossa. Tiedetään kuitenkin, että tuhannet pyhiinvaeltajat palasivat festivaaleilta kotiin ilman koronatestausta tai minkäänlaista karanteenia noudattamatta. Näin sairaus kulki tuhansien ihmisten mukana lukemattomiin köyhiin yhteisöihin, joissa terveydenhuolto, saati koronatestaus, oli olematonta tai hyvin rajallista.

Yksittäisiä traagisia tarinoita festivaalien seurauksista löytyy loputtomasti. Esimerksin Brindaban pienessä kylässä Biharin osavaltiossa, koronavirusta ei juuri ollut löytynyt ennen Kumbh Melaa. 6. huhtikuuta ryhmä kylän naisia lähti uskonnollisille festivaaleille – vain päiviä matkalta paluun jälkeen, kaksi viidestä matkaajasta olivat kuolleet koronaan.

Syitä supertartuttajan syntyyn on toki etsitty. On painotettu, että tapaus oli kyllä ennustettavissa, ja tapahtuma peruttavissa, mutta hallituksen mukaan uskonnollinen tapahtuma oli silti ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä. Uskonnon ylivoimainen tärkeys on kuitenkin nähtävissä myös kansan keskuudessa, joista suuri osa uskoo uutisoinnin Kumbh Melasta koronan supertartuttajana olevan salaliitto Hinduja vastaan. Jopa tapahtuman jälkeisiä kuolemia on perusteltu uskonnollisin syin liittyvän itse festivaaliin, eikä koronaan.

– Me juomme lehmän virtsaa. Ei korona meihin vaikuta, kommentoi isänsä Kumbh Melan jälkeen koronalle menettänyt kansalainen.