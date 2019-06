Näin hurjaa talouskasvua hallituksen tavoite edellyttäisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeriön mukaan työllisyystavoite vaatisi lähes kolmen prosentin kasvua ensi vuonna.

Valtiovarainministeriö on laskenut, minkälaista talouskasvua hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttäisi.

Hallitus on sitoutunut ohjelmassaan siihen, että työllisyysaste on 75 prosenttia ja julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023 normaalin kansainvälisen kasvun tilanteessa.

Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa olevasta taulukosta näkee, minkälaisia kasvulukuja työllisyysastetavoitteeseen pääseminen vaatisi.

Taulukon mukaan BKT:n tulisi kasvaa 2,8 prosenttia ensi vuonna, 2,5 prosenttia vuonna 2021, 1,4 prosenttia vuonna 2022 ja 1,1 prosenttia vuonna 2023.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT kasvaa vain 1,2 prosentin ensi vuonna, 1,1 prosenttia vuonna 2021, 0,9 prosenttia vuona 2022 ja 0,7 prosenttia 2023.

BKT:n kasvun tulisi olla vuosittain keskimäärin prosenttiyksikön nopeampaa kuin ministeriö ennustaa seuraavan neljän vuoden aikana, jotta työllisyys nousisi tarvittavat 60 000 henkeä ennustettua korkeammaksi vuoteen 2023 mennessä. Myös työn tuottavuuden tulisi kasvaa ennustettua nopeammin.

Ilman työllisyysastetta kohentavia toimia julkinen talous olisi vuosina 2020–2023 noin prosentin alijäämäinen suhteessa BKT:hen. Hallitusohjelmaan sisältyvät suorat budjettitoimet heikentävät julkisen talouden rahoitusasemaa noin 0,6 miljardilla eurolla vuoden 2023 tasolla.

