Kähmäisi tarjoilijaa, kahden sekunnin kuluttua makasi maassa

Floridalainen kahden pienen lapsen isä Ryan Cherwinski oli puolisonsa ja lastensa kanssa Georgian Savannahissa Vinnie VanGoGo’s-pizzeriassa.

Ravintolassa ohittaesaan selin ollutta 21-vuotiasta tarjoilija Emelia Holdenia Ryan Cherwinski kähmäisi häntä takapuolesta. Teko näkyy selvästi valvontakameran videossa, ja myös ravintolapäällikkö näki kaiken.

52-kiloinen tarjoilija Emelia Holden pysäytti 77-kiloisen Cherwinskin ja heitti tämän lattiaan kuin räsynuken. Alla olevissa uutispätkissä näkyvältä videotallenteelta ei kuulu, miten Holden huusi Cherwinskille You don’t touch me, m—–—–-.

Paikalle kutsuttiin poliisi ja Cherwinski otettiin kiinni. Häntä syytetään seksuaalisesta pahoinpitelystä.

Cherwinskin mukaan hän koski tarjoilijaa vahingossa ja yritti sanoa tarjoilijan olevan hänen tiellään.

WATCH: Waitress body-slams man who groped her https://t.co/bSxAt8SACA pic.twitter.com/GasxaEFeAB

Video captures waitress turning the tables on man who gropes her https://t.co/8xy2T44hYb pic.twitter.com/iSfyJOTwTf

— CBS News (@CBSNews) July 21, 2018