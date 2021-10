Sinuhe Wallinheimo: Näin hallitus unohti peliongelmaiset

Kirjoittajan mukaan ei tarvitse olla köyhyystutkija tietääkseen, että 2000 euroa kuukaudessa pelaava tarvitsee apua.

Veikkaus ja siihen liittyvä hallituksen esitys arpajaislain uudistuksesta puhutti tällä viikolla eduskunnassa ja syystä. Esitys oli pettymys, eikä missään tapauksessa sellainen uudistus, jota nyt tarvitaan. Se ei puutu peliongelmiin eikä tuo olennaista parannusta peliongelmaisten arkeen.

Sivistyneessä maailmassa tuntematon, peliongelmaisten ihmisten näkökulmasta isoksi ongelmaksi muodostunut tapa, jossa pelikoneita on sijoitettu kauppojen tuulikaappeihin, saa jatkua. Sama pätee myös 2 000 euron tappiorajaan kuukaudessa, joka kyllä kuulostaa kovin korkealta. Se tekee 24 000 euroa vuodessa. Muun muassa Norjan monopolissa on raja paljon matalampi. Ihminen, joka jatkuvasti häviää 2 000 euroa kuukaudessa rahapeleihin, kärsii vakavasta riippuvuussairaudesta ja tarvitsee apua. Tämän ymmärtääkseen ei tarvitse olla köyhyystutkija.

Kyseessä onkin mielenkiintoinen arvovalinta vasemmistohallitukselta, jonka keskeiset puolueet ovat profiloituneet köyhien ja vähävaraisten puolustajina. Tutkimuksista kun on käynyt jo pitkään ilmi, että pelikoneita on sijoitettu enemmän alueille, joilla asuu enemmän pienituloisia, toimeentulotukea saavia suomalaisia.

Toinen yllätys, ja erityisesti ammattipelaajien näkökulmasta järkytys, on esitykseen sisältyvä ehdotus estää netissä tapahtuvan pelaamisen rahansiirrot. Missään muussakaan maassa tällainen esto ei ole toiminut halutulla tavalla.

Erikoiseksi tilanteen tekee myös se, että eduskunnalle tämän esittelee vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo. Vihreät ovat aiemmin puolustaneet netin avoimuutta, mutta nyt samainen puolue uskoo siihen, että nettiä rajoittamalla rahapelaamiseen liittyviä haasteita ratkotaan. Nyt on pakko kysyä, millä vuosisadalla vihreät elävät.

Onkin selvää, että arpajaislaki, rahapelipolitiikka kuin Veikkauksen asemakin kaipaavat lähivuosina isompaa remonttia ja avoimempaa keskustelua siitä, mikä olisi parasta suomalaiselle yhteiskunnalle jatkossa.

Kokoomuksen lähtökohdat tässä keskustelussa ovat selkeät.

Meille tärkein tavoite on se, että rahapeliongelmaisten määrä Suomessa vähenee. Rahapeliongelmista kärsivien ihmisten auttamisen resursseja on merkittävästi lisättävä nykyisestä niin matalan kynnyksen palveluissa kuin vaativimmissakin palveluissa.

Haluamme vähentää hallitusta kunnianhimoisemmin rahapeliongelmia siirtämällä rahapelikoneet markettien tuulikaapeista erillisiin tiloihin, joihin pääsyä kontrolloidaan tehokkaasti. Samalla haluamme vahvistaa rahapeliongelmaisten asemaa, mahdollistamalla myös meillä sen, että halutessaan jokainen meistä voi saada rahapeleihin elinikäisen porttikiellon.

Haluamme rakentaa rahapelijärjestelmän, joka on läpinäkyvä ja tasapuolisesti säännelty. Valvontaa on tehostettava ja keskitettävä nykyisestä, ja se on erotettava tiukasti edunsaajista. Emme toisaalta myöskään kannata hallituksen esitykseen sisältyviä nettipelaamisen blokkeja, koska ne eivät ole tehokkaita aiotussa tarkoituksessaan ja aiheuttavat vain ylimääräistä byrokratiaa ja kustannuksia.

Nykyinen veikkausvoittovarajärjestelmä on lopetettava ja rahapelien ja järjestöjen rahoituksen välinen kohtalonyhteys on katkaistava. Käytännössä tämä on tehtävä niin, että veikkausvoittovaroista nyt rahoitettavia kohteita on siirrettävä budjetin puolelle ja katkaistava rahoituksen korvamerkintä. Tärkeää työtä tekevien järjestöjen ja muiden kohteiden rahoitus on turvattava valtion budjetista.

Kannatamme myös avointa keskustelua rahapelipolitiikan tulevaisuudesta. Jatkotyössä on arvioitava koko rahapelijärjestelmän tulevaisuutta ja selvitettävä vaihtoehtoja, joissa siirtymä mahdollisiin muihin järjestelmiin (esimerkiksi lisenssijärjestelmä) voidaan tehdä hallitusti ja samalla turvata veikkausvoittovaroista rahoitettavien kohteiden rahoitus siinä mitassa kuin se on perusteltua ja mahdollista.

Sinuhe Wallinheimo Sinuhe Wallinheimo on kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.