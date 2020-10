Näin hallitus sanoo ilman maskia liikkuvalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnassa valiteltiin koronaviestinnän epäselvyyttä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pyysi eduskunnan kyselytunnilla hallitusta puhumaan suomalaisille maskeista.

– Mitä teillä on sanottavaa vaikkapa tuolla länsimetrossa päivittäin lähes näkemilleni lukuisille kasvoille, jotka ilman maskeja matkustavat? He eivät tiedä asuvatko HUS-alueella vai kuuntelisivatko Helsingin kaupungin ohjeita vai THL:n ohjeita, espoolainen Kai Mykkänen sanoi.

– Miten tämä koronaviestintä saadaan selväksi, niin että ihmiset osaavat suojautua? Nyt tämä on mennyt aika sekavaksi.

Pääministerin sijainen Annika Saarikko (kesk.) sanoi Kai Mykkäsen lähestymistapaa erittäin tärkeäksi.

– Ensinnäkin tällä ihmiselle haluaisin vastata: käytä kasvomaskia. Kaikissa niissä tilanteissa, joissa koet, että joudut väkimäärän vuoksi varsin lähelle toista ihmistä. Käytä maskia jotta suojaat itseäsi, ja ennen kaikkea jotta suojaat muita, Annika Saarikko ohjeisti.

– Olemme siirtymässä Suomessa tilanteeseen, jossa nyt olemme ylittäneet yli 10 000 koronatapauksen rajan. Se on merkittävä ja varsin valitettava rajapyykki. Erityinen huoleni kohdistuu tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle. Me tiedämme että täällä tautitilanne on levinnyt erityisen voimallisesti viime aikoina.

– Kaikki on toistaiseksi vielä hyvin hallussa, mutta tästä eteenpäin jokaikisen meidän käytös tulee vaikuttamaan. Siksi ne pitkään toistetut ohjeet hygieniasta, turvaväleistä ja nyt myös voimistuvasti kasvomaskeista on jokaisen syytä ottaa vakavasti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vetosi, että hallitus tekisi kaikkensa, jotta rajoitustoimet tehdään oikein mitoitettuina.

– Jos tehdään liian yksiselitteisiä kieltoja kuten nyt, niin se aiheuttaa valtavaa tuhoa myös niillä alueilla työpaikkoihin, yrityksiin, jossa tautitilanne on parempi. Toivoisin hartaasti sitä, että hallitus tekee kaikkensa sen eteen, että kaikki mahdollisuudet joilla voidaan tehdä joustavia järjestelyjä otetaan vakavasti turvallisuus ja terveys huomioiden, Petteri Orpo sanoi.

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan suomalaiset haluavat toimia oikein. Ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, mitkä rajoitukset ovat voimassa. Hänen mukaansa on tapahtunut isojakin kömmähdyksiä.

– Enkä voi heitä siitä syyttää. Nimittäin hallituksen koronatiedotus on ollut poukkoilevaa ja epäselvää. On myös muutettu suuntaa.

Grahn-Laasonen muistutti viime keväänä viestitetyn, ettei maskeja tarvitsisi käyttää, koska niistä ei ole hyötyä. Hän kysyi, miten suomalaiset nyt vakuutetaan maskien käytöstä ja miten tiedotuskömmähdykset korjataan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että ”jos nyt ei ole suomalaisen hätähuutomerkin aika, niin milloin se on”.

– Tämä tautitilanne ajautuu todella kovasti kiihtymisvaiheeseen, jos me emme pysty myöskin tässä tilanteessa yhdessä tekemään painopisteitä sille, millä tavalla toimisimme nyt tehokkaasti, jotta korona ei pääse leviämään koko maahan niin vahvasti, että siitä tulee riesamme vielä kevääseen asti, Krista Kiuru sanoi.

Hänen mukaansa maskisuositus liittyykin siihen, että tietyillä alueilla tilanne ei ole niin paha kuin toisilla alueilla.

– Tältä osin on nyt valittu se lähestymistapa, ettei tehdä vain valtakunnallisia ohjeistuksia, vaan myös alueellisia ohjeistuksia jotta näissä tautiryppäissä päästään hallitsemaan epidemiaa.