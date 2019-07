Näin Eurooppa on nyt hälytystilassa helleaallon vuoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ennätyksellisen kuumuuden ennustetaan jatkuvan loppuviikolla.

BBC:n mukaan Lounais-Ranskassa sijaitsevassa Bordeaux’ssa mitattiin tiistaina mittaushistorian korkein lukema, 41,2 lämpöastetta. Aiempi 40,7 asteen ennätys oli vuodelta 2003.

Äärimmäisen kuumat lämpötilat ulottuvat Ranskan lisäksi ainakin Espanjaan, Belgiaan, Alankomaihin ja Saksan läntisiin osiin. Lämpötilat voivat nousta myös Britanniassa yli 35 lämpöasteen, mahdollisesti uusiin ennätyslukemiin.

Ranskan ilmatieteen laitos Meteo-France on ennustanut ennätyshelteitä Pariisiin, jossa vuodelta 1947 peräisin oleva 40,4 asteen ennätys voi rikkoutua torstain aikana.

Useat Euroopan maat ovat ilmoittaneet poikkeustoimista tilanteen vuoksi. Ranskassa on muistutettu vuoden 2003 helleaallosta, jonka arvioidaan johtaneen noin 15 000 kuolemantapaukseen.

Belgia on julistanut ensimmäistä kertaa koko maahan säätilasta johtuvan hätätilan. Espanja on varoittanut hätätilanteesta Zaragozan alueella, joka kärsi jo kesäkuussa valtavista metsäpaloista. Tulipalovaara on edelleen korkea koko Espanjassa ja Portugalissa.

Ranskan valtiollinen EDF-energiayhtiö kertoo lisäksi sulkevansa tilapäisesti kaksi ydinreaktoria Tarn-et-Garonnen alueella korkeiden lämpötilojen vuoksi.

De nombreux records absolus de température maximale ont été battus cet après-midi sur une moitié ouest du pays #VigilanceOrange #canicule2019

Soyez prudents ➡️ https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/n84JyQuFHQ — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 23, 2019