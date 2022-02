Näin EU:n Venäjä-pakotteet iskevät

EU:n ulkoministerit ovat hyväksyneet uudet Venäjän-vastaiset pakotteet yksimielisesti, kertoi EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Josep Borrell tiedotustilaisuudessa.

Ulkoministerit olivat tiistaina koolla Pariisissa puimassa pakotteita.

Pakotteita asetetaan 27 venäläistaholle, jotka liittyvät Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustamiseen. Näitä ovat muun muassa sotilaalliset toimijat ja yritysten edustajat.

Pakotelistalle joutui myös 351 Venäjän duuman jäsentä, jotka äänestivät tunnustamisen puolesta.

Pakotteita kohdistetaan lisäksi pankkeihin.

Pakotteilla halutaan estää Venäjän valtion ja hallituksen pääsy EU:n pääoma- ja finanssimarkkinoille

Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden käymä kauppa EU:n kanssa on niin ikään pakotteiden kohteena.

