Näin epidemia kiihtyy Ruotsissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väkilukuun suhteutettuna virus on iskenyt koviten Ockelbon kuntaan.

Koronatilanne on pahentunut viime kuukausien aikana Euroopassa, ja myös Ruotsissa viruksen leviäminen on kiihtynyt. Vielä lokakuun alussa maassa vahvistettiin noin 4000 uutta tartuntaa viikossa, mutta edellisviikolla lukema oli noussut jo 18 663 tapaukseen. Tämä vastaa 0,18 prosenttia Ruotsin väestöstä, uutisoi Aftonbladet.

Perjantaina Ruotsin kansanterveysvirasto vahvisti 4130 uutta tartuntaa. Suomessa vastaava luku oli 2079. Tehohoidossa on Ruotsissa nyt 82 koronapotilasta.

Suhteessa väkilukuun koronatilanne on kaikkein vakavin Ockelbon kunnassa Keski-Ruotsissa, Aftonbladet kertoo. Edellisviikolla 53 henkilöllä eli 0,9 prosentilla kunnan väestöstä todettiin tartunta, ja sitä edeltäneellä viikolla sairastuneiden osuus oli prosentti.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Magnus Jonssonin mukaan syynä on kunnan yläkoulussa puhjennut koronarypäs.

– Minulla on suuri kunnioitus tätä pandemiaa kohtaan. Tämä on osoitus siitä, miten nopeasti tilanne voi muuttua, riippumatta siitä että pidämme hyvin etäisyyttä ja huolehdimme käsihygieniasta. Ja myös kouluissa on vältetty suurempia kokoontumisia ja ruokailtu pienryhmissä, Jonsson kertoo.

Alustavien tietojen mukaan kunnan synkkä koronatrendi on kuluneen viikon aikana saatu katkaistua, Jonsson kuitenkin toteaa.

Koko pandemian aikana Ruotsissa on todettu yhteensä yli 1,2 miljoonaa tartuntaa.