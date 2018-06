Näin Donald Trumpin kohupäätös toteutti Kiinan tärkeän tavoitteen

USA:n presidentin mukaan Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoitusten lopettaminen säästää rahaa.

– Yhteisten sotaharjoitusten lopettaminen on ollut Pohjois-Korean ja Kiinan pitkäaikainen tavoite. Donald Trump toteutti sen eikä saanut mitään vastineeksi lukuun ottamatta samoja ylimalkaisuuksia, joita Pohjois-Korea on tarjonnut 1990-luvulta lähtien, sanoo Georgetown Universityn professori, Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon edustaja Victor Cha.

Victor Cha on entinen Valkoisen talon Aasian turvallisuusneuvonantaja.

Presidentti Trump totesi tiistaina, että USA aikoo lopettaa välittömästi sotaharjoituksensa Etelä-Koreassa. Etelä-Korean kanssa järjestetyt vuosittaiset harjoitukset ovat ärsyttäneet Pohjois-Koreaa. Etelä-Koreassa olevia amerikkalaisjoukkoja ei ole kuitenkaan tarkoitus vähentää.

Donald Trump sanoi kuitenkin haluavansa tuoda Etelä-Koreaan sijoitetut yli 30 000 amerikkalaista sotilasta jossain vaiheessa tulevaisuudessa takaisin kotiin. Trump kertoi asiasta medialle tavattuaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin Singaporessa.

Asiantuntijoiden mukaan Trumpin kommentit ovat aiheuttaneet suurta huolta Yhdysvaltain Aasian liittolaisissa – Etelä-Koreassa ja Japanissa, kertoo uutissivusto CNBC.

Sekä sotaharjoitukset että amerikkalaisjoukkojen läsnäolo Etelä-Koreassa ovat olleet liittolaissuhteen keskeisiä elementtejä. Trumpin kommenttien uskotaan aiheuttavan keskustelua Itä-Aasiassa sijaitsevien liittolaisten puolustuskyvyistä.

Pohjois-Korea vaati pitkään sotaharjoitusten lopettamista ja amerikkalaisjoukkojen poistamista Etelä-Koreassa edellytyksenä ydinaseriisunnalle.

Myös Kiina hyötyy tästä suuresti. Kiina on pitkään yrittänyt rajoittaa USA:n vaikutusvaltaa takapihallaan iskeäkseen kiilaa Washingtonin ja sen liittolaisten väliin.