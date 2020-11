Näin Donald Trump ja Joe Biden kommentoivat tasaista tilannetta

Sekä toista kautta tavoitteleva republikaaniehdokas, presidentti Donald Trump että demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden ovat julistaneet olevansa voitolla vaaleissa.

Twitter julkaisi Trumpin tviitin aamukahdeksalta Suomen aikaa sisältövaroituksen kera.

– Johdamme ISOSTI, mutta he yrittävät VARASTAA vaalit. Emme tule sallimaan sitä koskaan. Äänestyspaikkojen sulkemisen jälkeen ei voi äänestää, Trump totesi.

Toisessa tviitissään istuva presidentti kertoi antavansa tänään ”suuren lausunnon”. Hän kuvasi tilannetta isoksi voitoksi.

Joe Biden on Trumpin tapaan vakuuttanut voittavansa vaalit.

– Ei ole minun tai Donald Trumpin asia julistaa näiden vaalien voittajaa. Se on äänestäjien asia, Biden tviittaa.

– Olemme hyvässä paikassa. Meistä tuntuu, että olemme matkalla voittoon, hän jatkaa.

Biden puhui hiljattain Delawaren Wilmingtonissa. Hän kehotti kannattajiaan kärsivällisyyteen.

– Olen optimistinen. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka äänestitte.

– Jaksakaa uskoa. Me voitamme tämän.

Yhdysvaltain presidentinvaalien tilanne on osoittautunut gallupien ja median ennakoimaa tasaisemmaksi.

Verkkouutisten vaaliseuranta löytyy tästä.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020