Näin pikagallupit sanovat USA:n tv-väittelyn voittajasta

Yhdysvaltain presidentinvaalin ehdokkaiden viimeinen tv-vaaliväittely pidettiin aamuyöstä Suomen aikaa Tennesseessä. Väittelyitä piti olla kolme, mutta toinen peruttiin.

CNN:n pikamittauksen mukaan Tennesseen vaaliväittelyn voittaja olisi demokraattien Joe Biden. Häntä piti voittajana 53 prosenttia. Republikaanien Donald Trumpin kannalla oli 39 prosenttia.

CBS:n vastaavassa kyselyssä luvut olivat Joe Biden 48, Donald Trump 41.

In final question, Biden is asked what he'd say at his inauguration to Americans who didn't vote for him: "I'm an American president. I represent all of you, whether you voted for me or against me. And I'm going to make sure that you're represented. I'm going to give you hope." pic.twitter.com/nCrHwIKxJB

— CBS News (@CBSNews) October 23, 2020