Näin Britannian ydinsukellusvene murtautuu jään läpi

Britannian laivasto on julkaissut videon ICEX18 (Ice Exercise 2018) -harjoitukseen osallistuvasta ydinsukellusvene HMS Trenchantista. Videolla ydinsukellusvene murtautuu metrin paksuisen jääkerroksen läpi Jäämerellä.

– Alus osallistuu Yhdysvaltain laivaston kanssa suureen sotaharjoitukseen, Kuninkaallinen laivasto kirjoittaa Twitterissä.

Viiden viikon mittainen ICEX18-harjoitus alkoi maaliskuun alussa. Yhdysvaltain, Britannian, Norjan ja Kanadan joukot harjoittelevat yhteistoimintaa vaativissa kylmän ilmaston olosuhteissa.

85 metriä pitkässä HMS Trenchantissa on 130-henkinen miehistö. Aluksen ydinreaktorien vuoksi sen kantomatka on käytännössä rajoittamaton.

❄️ Watch the moment HMS Trenchant breaks through the metre-thick ice of the Arctic Ocean. She's there working with the @USNavy on a major exercise. #ICEX #ICEX18 #Icebreakers #GlobalBritain 🇺🇸 🇬🇧 pic.twitter.com/rL83sGDgYS

— Royal Navy (@RoyalNavy) March 15, 2018