Näin Brexitiä yritettäisiin siirtää, jos erosopimus kaatuu

Brittiparlamentaarikot ovat neuvotelleet salaa vaihtoehdosta, jossa EU-eroa siirrettäisiin eteenpäin.

Ison-Britannian parlamentin alahuoneessa on neuvoteltu varavaihtoehdosta tilanteessa, jossa EU:n ja Ison-Britannian välinen erosopimus kaatuu brittiparlamentissa. Asiasta uutisoi The Observer, jonka haastattelemat kansanedustajat pitävät todennäköisenä, että Brexitin siirtämisen taakse saadaan äänten enemmistö, jos erosopimus kaatuu.

Äänestys pääministeri Theresa Mayn ja muun hallituksen esittämästä erosopimuksesta on määrä järjestään tammikuun kolmannella viikolla. EU-eron on määrä toteutua 29. maaliskuuta.

Monien konservatiivien ja työväenpuolueen kansanedustajien suunnitelmana on The Observerin mukaan siirtää EU-eroa useilla kuukausilla eteenpäin, jos sopimus kaatuu parlamentissa. EU-johtajat ovat ilmoittaneet, että erosopimusneuvotteluita ei ole mahdollista avata uudestaan, eikä nykyinen aikataulu sitä käytännössä sallisikaan.

– Olen käynyt keskusteluja ministereiden kanssa. He eivät sano sitä julkisesti, mutta tietenkin vaihtoehtoa, jossa EU-eroa siirretään eteenpäin on pohdittu tarkkaan, The Observer lainaa nimettömänä pysyttelevää konservatiiviedustajaa.

Britannian viranomaiset varautuvat sopimuksettoman eron vaihtoehtoon entistä vakavammin, kun Mayn sopimus on ajautunut vastatuuleen parlamentissa. Myös Ison-Britannian asevoimat on myös määrätty valmiuteen, jos ero johtaa sisäisiin levottomuuksiin tai muihin ongelmiin.

Työväenpuolueen Brexit-edustajan Keir Starmerin mukaan tilanteessa, jossa erosopimusta ei hyväksytä, parlamentti joutuu käymään tiukan keskustelun siitä, miten Briannian taloutta voidaan suojata.

– Jos Mayn erosopimus kaatuu tammikuun alussa, Brexitiin on aikaa vain yhdeksän viikkoa.

– Tässä vaiheessa mitään vaihtoehtoa ei pitäisi sulkea ulos, Starmer sanoo.

Konservatiivien kansanedustajan Dominic Grieven mukaan EU-eron viivästyminen on ”väistämätöntä”, jos Mayn erosopimus äänestetään kumoon.

– On myös mahdollista, että lopullisista eroehdoista järjestetään kansanäänestys, johon eron siirtäminen antaisi tarvittavan ajan.

Ison-Britannian ulkomaankauppaministerin Liam Foxin mukaan maan EU-ero on vaarassa, jos parlamentti ei hyväksy hallituksen neuvottelemaa erosopimusta. Fox kertoo asiasta Sunday Timesin haastattelussa.

Fox oli yksi Brexitiä ajaneen kampanjan kärkihahmoista.

– Se rikkoisi luottamuksen parlamentin ja äänestäjien välillä, Fox sanoi viitaten arvioihin, että hallituksen Brexit-sopimus kaatuu parlamentissa.

Foxin mukaan sopimuksen hyväksyminen on ainoa tapa varmistua siitä, että ero toteutuu. Jos sopimus hylätään, todennäköisyys EU-eron toteutumisella ja unioniin jäämisellä on hänen mukaansa 50 prosenttia molemmilla.