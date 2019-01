Näin Brexit voi sekoittaa EU-vaalit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos Britannia pyytää lykkäystä EU-eroon tai maa peruu sen, EU-parlamentin vaaleista tulee kaaos.

Britannia on ilmoittanut eroavansa EU:sta, mutta jos ero syystä tai toisesta viivästyy, lykkäys vaikuttaa kevään EU-vaaleihinkin.

– Olemme aika kaaosmaisessa tilanteessa, sanoo EU-parlamentaarikko Nils Torvalds (r.).

EU-parlamentissa istuu tällä hetkellä 751 EU-parlamentaarikkoa eli meppiä. Määrä on kirjattu EU:n perussopimukseen. Jokaisella jäsenmaalla on oikeus meppeihin.

EU-parlamentissa istuu tällä hetkellä 73 brittimeppiä. Kun Britannia eroaa, maasta ei enää valita meppejä, joten EU-parlamentti kutistuu.

EU-elimissä on kuitenkin päätetty, että EU-parlamentaarikkojen määrää ei pienennetä 73:lla mepillä, vaan vain 46:lla. Seuraavaan EU-parlamenttiin valitaan 705 meppiä.

Yksikään jäsenmaa ei menetä meppipaikkoja, mutta monet saavat lisää. Suomen meppimäärä on ensi vaaleissa 14 eli täältä valitaan yksi meppi aiempaa enemmän.

EU-parlamentin vaalit järjestetään toukokuun lopussa. Britannia on ilmoittanut eroavansa maaliskuun lopussa, joten jos asiat etenevät suunnitellusti, ongelmia ei tule.

Britannian poliittinen tilanne on kuitenkin sekaisin. On mahdollista, että brittiparlamentti hylkää ensi viikolla Britannian neuvotteleman erosopimuksen, ja epäselvää on, mitä sen jälkeen tapahtuu.

Yksi mahdollisuus on, että Britannia pyytää EU-mailta lykkäystä EU-eroon eli Brexitiin. Jos lykkäys ulottuu yli EU-vaalien, Britannia on vaalien aikaa edelleen EU:n jäsen. Silloin Britannialla on oikeus meppeihin, joten lain mukaan sen tulisi osallistua EU-vaaleihin.

Britannialla on myös oikeus perua EU-ero. Se ei tarvitse siihen jäsenmaiden hyväksyntää, totesi EU-tuomioistuin joulukuussa.

Jos Britannia peruu Brexitin ja se jää EU:n jäseneksi, maasta pitää myös valita meppejä. Avoinna kuitenkin on, montako meppiä Britanniasta valitaan ja kuinka suureksi EU-parlamentti kasvaa. EU-perussopimuksessa todetaan, että meppiluku voi olla korkeintaan 751.

– Jos britit vetävät hakemuksen takaisin, miten heidät voi silloin jättää parlamentin ulkopuolelle? Torvalds kysyy.

Hän väläyttää jopa ajatusta EU-vaalien siirtämisestä Britannian eroon liittyvien viivästysten takia.

– Mitä tahansa voi tapahtua.

Keskustameppi Anneli Jäätteenmäki sanoo, että tällaista ennustusta hän ei ainakaan vielä antaisi.

– Minä en halua aiheuttaa sellaista otsikkoa, että EU-vaalit siirtyvät. Siihen ei ole perusteita. Se voi olla mahdollista, mutta en tiedä onko se juridisesti mahdollista.

Hän lisää, että juridisen sekamelskan takia suurin osa tulevaisuuspohdinnoista on puhdasta arvailua.

Lehtitietojen mukaan Britannian ja EU:n viranomaiset ovat keskustelleet EU-eron lykkäämisestä. Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz sanoi keskiviikkona, että lykkäämistä voidaan harkita.

Britannian oppositiojohtaja, työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn puolestaan totesi tällä viikolla, että jos Britanniassa pidetään uudet vaalit ja jos työväenpuolue nousee valtaan, hän harkitsee lykkäyksen hakemista EU:sta.

Lykkäys edellyttää muiden EU-maiden yksimielistä päätöstä. Britannia voi hakea lykkäystä niin monta kertaa kuin se haluaa.