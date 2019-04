Näin Ben Zyskowicz näkee hallituksen alkutunnustelut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veteraanipoliitikon mukaan Sdp:n on otettava ’huomattavia harppauksia’.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz puhui puolueensa vaalivalvojaisissa myöhään yöllä tulevista hallitustunnusteluista.

– Kun (Sdp:n Antti) Rinne ottaa lähtökohdaksi – mikä on ymmärrettävää – että siellä on vaalien voittajia: demareita, vihreitä, vasemmistoliittoa, ja sitten hän on sanonut että keskusta tai kokoomus, niin kumpikaan näistä ei todennäköisesti ole hinkumassa hinnalla millä hyvänsä hallitukseen, Ben Zyskowicz sanoi.

Hän totesi luulevansa näin keskustasta, ”elleivät he sitten muuta tuon tuloksen jälkeen kokonaan ajatteluaan ja totea, että Juha Sipilän kausi oli tämä”.

– Mutta kokoomuksen tunnen paremmin, ja tunnen Rinteen lupaukset ja niiden selitykset ja selitysten selitykset. Huomattavia harppauksia vastuulliseen politiikkaan on Rinteen oltava valmis ottamaan, jotta vakavia hallitusneuvotteluja haluaa ruveta kokoomuksen kanssa käymään.

Hieman aiemmin yöllä Zyskowicz sanoi, että käsitys kokoomuksen lähdöstä ”into piukeena Antti Rinteen johtamaan hallitukseen toteuttamaan hänen hulvattomia lupauksiaan – se on väärä käsitys”.

– Se, että olemme samassa hallituksessa kuin demarit, vaatii kyllä sitä, että demareiden pitää aika paljon reivata talouspolitiikkaansa vastuullisempaan suuntaan niistä hulvattomista lupauksista.

Jussi Halla-ahon johtamaan hallitukseen ei Zyskowiczin mukaan olisi löytynyt kavereita lähtemään.

Entä onko perussuomalaisista hallituspuolueeksi?

– Me olemme sanoneet, että vaalitulosta pitää kunnioittaa. Mitään ehdotonta etukäteissulkemista tällaisen vaalituloksen jälkeen ei ole perusteltua tehdä, koska Suomen kansa on kuitenkin antanut heille tämän kokoisen kannatuksen, Zyskowicz vastasi kysymykseensä.