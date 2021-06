Näin Ben Zyskowicz jätti Juhana Vartiaisen sanattomaksi – video

Kokoomusedustajan mukaan ei ole mahdollista, ettei maakuntavero nostaisi kokonaisveroastetta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kysyy Verkkouutisten BenTV:ssä Helsingin kokoomuksen pormestariehdokkaalta Juhana Vartiaiselta, miten on mahdollista, ettei uusi maakuntavero kiristäisi suomalaisten verotusta.

– Hallitus ajaa nyt maakuntaveroa ja he sanovat, ettei kenenkään verotus kiristy. Miten se on mahdollista toteuttaa? Koska siinähän käy niin, että jos joku maakunta nostaa veroa pitkin maata, niin miten muka voidaan estää se, ettei kokonaisveroaste nouse? Eihän se ole mahdollista, Zyskowicz kysyy Vartiaiselta.

– Ja [keskustan puheenjohtaja Annika] Saarikko sanoo maakuntaverolle kyllä, mutta että maa ei saa jakaantua pahemmin kahtia. Ja kokoomushan on koko Suomen puolue, niin emme mekään hyväksy sitä, että kuilu kaupunkien ja maaseudun välillä syvenee, niin miten ne sen estävät? On aivan selvää, että niissä maakunnissa, joissa väki on vanhempaa, sairaampaa, pienempituloisempaa, niin siellä se maakuntavero nousee enemmän kuin esimerkiksi täällä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa on terveempää ja nuorempaa, työssäkäyvää väkeä.

– Se veroerohan kasvaa! Miten ne muka sen voivat estää?, Zyskowicz kysyy.

Vartiainen jää vastatessaan sanattomaksi.

– Tiedätkö Ben, Vartiainen aloittaa, ja Zyskowicz jatkaa:

– Haluan sinulle vielä sanoa sen, että kun minä katsoin tuon Ylen [kuntavaali]paneelin, niin siinä lopussa kaikki nämä punavihreät, Saarikko, Sanna Marin, Li Andersson ja Maria Ohisalo olivat [kokoomuksen puheenjohtajan] Petteri Orpon kimpussa. He sanoivat, että miten kokoomus voi olla sitä mieltä, että ei kiristetä veroja eikä leikata palveluita. Heidän mielestään näin ei voi toimia.

– Totta kai näin voi toimia, jos tehdään sellaista politiikkaa valtakunnan tasolla, joka tukee työtä ja yrittäjyyttä. Syntyy uusia yrityksiä, syntyy uusia työpaikkoja ja verotuloja. Silloinhan ei tarvitse leikata palveluista, eikä tarvitse kiristää veroja Zyskowicz sanoo.