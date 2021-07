Näin autokaupan kasvu jatkui kesäkuussa

Bensiiniauto on edelleen valtavirtaa, mutta kiinnostus ladattaviin autoihin kasvaa.

Kesäkuun aikana rekisteröitiin yhteensä 9 941 uutta henkilöautoa. Rekisteröintien määrä on 23,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa, jolloin korona söi autojen kysyntää, selviää Autoalan Tiedotuskeskuksen tiedotteesta.

– Koronan vaikutus näkyy vielä jonkin verran rekisteröinneissä, sillä kesäkuun rekisteröinnit jäivät 4,1 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa alemmas. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity 56 730, joka on 19,7 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käytettyjen autojen kauppa kävi kesäkuussa hieman kevättä verkkaisemmin. Käytettyjä henkilöautoja myytiin kesäkuussa 54 173.

– Tämä on 1,2 prosenttia pitkän aikavälin kesäkuun keskiarvoa vähemmän. Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana käytettyjen henkilöautojen kauppaa on käyty 3,3 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuonna.

Tavara-autojen kysyntä vahvaa

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin kesäkuussa 1 299, joka on 49,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa, jolloin koronan vaikutus oli pakettiautomarkkinassa suurimmillaan.

– Kesäkuun 2021 rekisteröintien määrä kipusi jo 4,3 prosenttia pitkän aikavälin kesäkuun keskiarvoa korkeammaksi. Pakettiautoja on ensirekisteröity kuluvana vuonna yhteensä 7 299, joka on 16,5 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja on vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana rekisteröity 481, joka on 13,2 prosenttia viime vuoden alkupuolikasta enemmän. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 115, joka on 5,7 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Yli 16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin kesäkuussa 240, joka on 62,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Alkuvuoden aikana on rekisteröity yhteensä 1 304 yli 16 tonnin kuorma-autoa, joka on 6,5 prosenttia viime vuoden alkupuolikasta enemmän.

– Myös uusien linja-autojen rekisteröinnit ovat kääntyneet pitkän laskun jälkeen kasvuun. Kesäkuussa rekisteröitiin 79 uutta linja-autoa. Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana on rekisteröity yhteensä 151 uutta linja-autoa, joka on noin kolmanneksen enemmän kuin viime vuonna.

Uusista henkilöautoista 30 prosenttia ladattavia

Kesäkuussa käyttöön otetuista uusista autoista 58 prosenttia oli bensiiniautoja tai bensiinihybridejä.

– Noin 10 prosenttia autoista oli dieselkäyttöisiä. Hieman yli 30 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia – ladattavien hybridien osuus oli 19,5 prosenttia ja täyssähköautojen 10,6 prosenttia.

Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana rekisteröidyistä uusista henkilöautoista noin 28 prosenttia oli ladattavia autoja. Ladattavien hybridien osuus on tänä vuonna kasvanut 21,1 prosenttiin ja täyssähköautojen 7,3 prosenttiin, kun vielä viime vuonna vastaavat osuudet olivat 13,7 ja 4,4.

Suomalaisten autoilu 2021 -tutkimus

Autoalan Tiedotuskeskus keräsi kesäkuun lopussa suomalaisten näkemyksiä autoilusta. Suomalaisten autoilu 2021 -tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan elokuussa. Tutkimuksessa mitattiin myös kansalaisten näkemyksiä eri käyttövoimista.

Tulosten perusteella bensiini on edelleen suosituin käyttövoima – neljä viidestä kotitaloudesta voisi hankkia seuraavaksi autokseen bensiiniauton tai ei-ladattavan bensiinihybridin.

Dieselauton arvioi voivansa hankkia seuraavaksi autokseen noin 40 prosenttia vastaajista. Käytettyjen autojen kaupassa diesel on edelleen suosittu käyttövoimavaihtoehto. Tänä vuonna omistajaa vaihtaneista käytetyistä autoista lähes kolmannes on ollut dieselkäyttöisiä.

– Bensiiniautot soveltuvat lähes kaikille kotitalouksille, dieselauto puolestaan kiinnostaa paljon ajavia talouksia. Ladattavan auton hankintaa jarruttaa yleisimmin latausmahdollisuuden puuttuminen kotoa, epävarmuus julkisen latausverkoston kattavuudesta ja kalliimpi hankintahinta, kertoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Toiseksi suosituimmaksi käyttövoimaksi nousee Suomalaisten autoilu -tutkimuksessa ladattava hybridi.

Tulosten mukaan yli puolet talouksista voisi harkita ladattavaa hybridiä seuraavaksi autokseen. Täyssähköauton hankintaan myönteisesti suhtautuu hieman yli 40 prosenttia kotitalouksista ja kaasuauton hankintaan lähes joka kolmas kotitalous.

– Valmisteilla olevat sähköautojen hankintakannusteet ja latausinfratuet ovat erittäin perusteltuja, jotta yhä useammalla kotitaloudella olisi mahdollisuus ladattavan auton hankintaan. Nämä kannusteet keventävät tehokkaimmin jarrua ladattavan auton hankinnalta, toteaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.