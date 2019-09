Satelliitti kuvasi valtavan silmukan irtioton Auringosta

Solar Dynamics Observatory on satelliitti, joka on tutkinut kiertoradallaan Aurinkoa jo yhdeksän vuotta. SDO on nyt ottanut yhdet uskomattomimmista kuvistaan.

Oheisessa twitter-videossa nähdään, miten superkuuma plasma muodostaa silmukoita Auringon pinnalta. Oikeassa yläkulmassa näkyy lisättynä Maapallo antamassa mittakaavaa.

Videolla on menossa Auringon koronan ilmiö. Siinä plasma tuhansien asteiden lämmöstä hieman jäähtyessään muodostaa magneettikenttiä aurinkopilkkualueilla tiivistyen, nousten ja vähitellen taas pudoten takaisin Auringon pinnalle.

Loops of superheated plasma far larger than the Earth dance across the surface of the Sun. Amazing images captured by the Solar Dynamics Observatory spacecraft. https://t.co/jpmzlNkqHB pic.twitter.com/6SySxM8eV6

— Wonder of Science (@wonderofscience) September 16, 2019