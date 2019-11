Näin Antti Rinne ja Sirpa Paatero tarkasti sanoivat

Petteri Orpo kysyy, puhuttiinko ministeriaitiossa totta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti maanantai-iltana esiin viime torstaiset SDP:n ministerien Posti-lausunnot. Orpon mukaan hänen on vakavimpana kysymyksenä asianomaisille ministereille pakko kysyä, ”ovatko ministerit puhuneet totta eduskunnan edessä”.

Petteri Orpo viittasi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) ja pääministeri Antti Rinteen (sd.) lausuntoihin 21. marraskuuta 2019 eduskunnan kyselytunnilla.

Kyselytunnilla Sirpa Paaterolle todettiin, että hänen oli uutisoitu tienneen palkanalennuksista hyvissä ajoin ja jopa antaneen tukensa niille. Paatero vastasi eduskunnan pöytäkirjan mukaan sanatarkasti näin (Petteri Orpon mainitsema kohta lihavoitu):

”Arvoisa herra puhemies! Tämä kiista on eittämättä, niin kuin aikaisemminkin on kyselytunnilla todettu, todella hankala ja sen ratkaisun avaimet ovat toivottavasti siellä työmarkkinajärjestöillä eli työntekijöiden ja työnantajien käsissä — ihan niin kuin normaalistikin työehtosopimuskysymyksissä. Tähän informaatioon, josta tämä uutinen oli: Posti on tietysti informoinut, että heillä on erilaisia suunnitelmia. Mutta päätöksen on tehnyt tietenkin Postin hallitus ja siitä on informoitu, myöskin tämän siirron ajankohdasta, vasta jälkikäteen, ja tässä kohtaa ei ollut mahdollista sitten tehdä tietenkään mitään. Nyt meillä tänään on otettu askel eteenpäin, kun on asetettu Postin ja PAUn osalta uusi nelikko selvittämään tätä kiistaa.”

Pääministeri Antti Rinteeltä kysyttiin työehtoshoppailusta. Hän vastasi sanatarkasti näin (Petteri Orpon mainitsema kohta lihavoitu):

”Arvoisa puhemies! Vielä tähän Postin tilanteeseen: Jokainen meistä, joka vähänkin politiikkaa ja yhteiskunnan tapahtumia seuraa, näki jo viime keväänä ennen eduskuntavaaleja, että Postissa tämä digitalisaatio on johtamassa siihen, että jotakin sille tapahtuu, ja silloin jo Postin puolelta tuli indikaatioita siitä, että ollaan tekemässä isoja muutoksia. Kesällä, kun tämä hallitus aloitti, ensimmäinen tieto oli se, että tullaan siirtämään koko PAUn sopimuksen piirissä oleva väki Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen, mikä olisi toteutuessaan suoraan tarkoittanut sitä, että yli 9 000 ihmisen työehdot olisivat heikentyneet 30—50 prosenttia. Tämä estettiin hallituksen toimesta yksiselitteisesti. Ja ilman, että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin. Tämä on paljon, paljon vakavampi ilmiö kuin pelkästään Postissa, vaikka se on näitten ihmisten kannalta äärettömän vaikea asia. Hallitus huolehtii siitä, että tällainen työehtosopimusshoppailu tavalla tai toisella suomalaisesta yhteiskunnasta kitketään.”

– Jos nämä väitteet eivät ole totta, on kokoomuksen harkittava vakavasti luottamusäänestystä ministerien asemasta, Petteri Orpo toteaa.

LUE MYÖS:

Petteri Orpo kysyy: Puhuiko Antti Rinne totta eduskunnan edessä?