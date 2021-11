Näin Aljaksandr Lukašenka nyt polkee kansainvälistä oikeutta

Valko-Venäjän masinoima siirtolaiskriisi uhkaa Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin mukaan koko Euroopan unionin turvallisuutta. Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukašenkan hallinto on kyydinnyt viime päivien aikana Puolan rajalle tuhansia ihmisiä ja usuttanut näitä laittomaan rajanylitykseen.

Puola syyttää Valko-Venäjää hybridihyökkäyksestä ja vakuuttaa puolustavansa Euroopan turvallisuutta yhdessä Naton ja EU:n kanssa.

Arvostettu brittiläinen kansainvälisen oikeuden asiantuntija, professori Aurel Sari sanoo Valko-Venäjän toimien olevan useiden kansainvälisten sopimusten ja normien vastaisia.

– Mitä sopimuksiin tulee, ilmeisiin ehdokkaisiin lukeutuvat vuoden 1951 pakolaissopimus ja sen lisäpöytäkirja vuodelta 1967. Mahdollisesti myös lapsen oikeuksien sopimus sekä kidutuksen vastainen sopimus, Sari listaa todennäköisimpiä rikkomuksia Twitterissä.

Exeterin yliopiston kansainvälisen oikeuden keskuksen johtajana toimivan Sarin mukaan ei ole juuri epäilystä myöskään siitä, etteikö Valko-Venäjä parhaillaan rikkoisi Puolan kanssa vuonna 1992 kahdenväliseen sopimukseen naapuruussuhteista ja ystävällismielisestä yhteistyöstä sisältyviä velvoitteita.

Useiden sopimusten lisäksi Valko-Venäjä rikkonee Sarin mukaan myös kansainvälisen oikeuden yleisiä normeja, kuten puuttumattomuus- ja suvereniteettiperiaatteita. Erilaisia rikkomuksia näyttää siis olevan koossa kaiken kaikkiaan niin paljon, että kansainvälisellä yhteisöllä lienee vankka juridinen selkänoja tarvittaville toimille Lukašenkan hallintoa vastaan.

Sari on aiemmin todennut oikeudellisten käsitteiden ja kynnysten olevan hybridiuhkien kannalta keskeisessä asemassa.

– Se, että oikeudelliset kynnykset ovat haavoittuvaisia hyväksikäytölle, korostaa yhtä kansainvälisten suhteiden kestodilemmaa: ei voi väistää sitä, että kansainvälinen oikeus on poliittinen projekti, joka on vieläpä manipuloitavissa puolueellisiin tarkoituksiin, hän kirjoitti Helsingissä toimivalle Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (Hybrid CoE) vuonna 2018 laatimassaan raportissa.

Several EU and NATO leaders have suggested that #Belarus is in serious violation over its actions at #Poland's border, which have been condemned as a #hybrid attack. What rules of international law may be engaged? Some quick suggestions. /1 https://t.co/hhj8dE4lKl

— Aurel Sari (@aurelsari) November 9, 2021