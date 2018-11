Näin Alexander Stubb ja Manfred Weber näkyvät suurkongressissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EPP:n kärkiehdokkuuden tavoittelijat etsivät kannattajia Helsingissä.

Euroopan kansanpuolueen EPP:n Helsingissä alkaneen suurkongressin kohokohta nähdään torstaina aamupäivällä, kun 758 edustajaa äänestää kärkiehdokkaasta Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Ehdokasehdokkaiden vaalitaistelu kongressipaikalla käy kierroksilla. Ehdokkaat itse rientävät käytävillä tapaamisesta toiseen.

Messukeskukseen tulijoita on pihalla vastassa Alexander Stubbin julisteita ja kampanjan t-paitoihin pukeutuneita kannattajia.

Sisätiloissa materiaalin tarjoaminen jatkuu: erikielisiä kahdeksansivuisia A4-esitteitä Stubbista, rintamerkkejä, GO ALX! -viirejä, I’M WITH ALX STUBB (JUST ADD EU) -rintamerkkejä.

Saksalainen Manfred Weber ei ole jäänyt huonommaksi. Messukeskuksessa näkyy jopa Stubbin vapaaehtoisia enemmän weberiläisiä kannattajia Manfred #BetterEurope -t-paidoissaan.

Weberin jakama materiaali on piirun verran pidättyvämpää kuin kanssaehdokkaalla. Weber jatkaa EU:n väristä pientä tähtipinssiä VOTE MANFRED ja pientä kokoontaitettavaa esitettä ehdokkaan ohjelmasta.