Näin Aleksei Navalnyin tukijat lähtevät kadulle, laajoja protesteja

Vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tiimi suunnittelee laajoja mielenosituksia kymmenissä Venäjän kaupungeissa lauantaina.

Telegraphin Moskovan-kirjeenvaihtaja Natalia Vasilijevan mukaan mielenosituksia on tarkoitus järjestää Navalnyin tueksi ainakin 60 kaupungissa ja eri alueilla.

Navalnyin tiimin Twitter-tilillä kerrotaan, että oppositiovaikuttajan kannattajat lähtevät kaduille 23. tammikuuta vapauden puolesta osoittamaan mieltään Venäjän presidentti Vladimir Putinin tyranniaa vastaan.

Jouduttuaan maanantaina vangituksi Navalnyi vetosi painokkaasti venäläisiin ja vaati videovistissään kansaa osoittamaan mieltään presidentti Putinin hallintoa vastaan. Navalnyi kehotti venäläisiä olemaan pelkäämättä ja lähtemään kaduille.

Navalnyin alueellisen verkoston johtaja Leonid Volkov kertoi maanantaina Twitterissä, että alueelliset järjestöt aloittavat välittömästi valmistelut laajojen mielenosoitusten järjestämiseksi lauantaina eri puolilla Venäjää.

Navalny's team keeps updating a list of Russian cities and towns where people are expected to rally in Navalny's support on Saturday _ the number is over 60 now. https://t.co/TZz2EIJTgs

— Nataliya Vasilyeva (@Nat_Vasilyeva) January 21, 2021