Näin AirBaltic välttelee Valko-Venäjän ilmatilaa

Latvialainen lentoyhtiö AirBaltic on muuttanut lentoreittejään sen jälkeen, kun Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat Ryanairin matkustajakoneen Minskiin.

– AirBalticin lennot välttelevät Valko-Venäjän ilmatilaa. Viisas toimi. Vastuullinen lentoyhtiö, tviittaa Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt, joka on tullut tunnetuksi myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkkailijana.

Valko-Venäjä pakotti sunnuntaina Vilnaan Ateenasta matkalla olleen halpalentoyhtiö Ryanairin matkustajakoneen laskeutumaan Minskiin pidättääkseen maan opposition edustaja Roman Protasevitšin.

The Air Baltic flights are already avoiding Belarus airspace. Wise move. Responsible airline. pic.twitter.com/eDmm6IwoTc

— Carl Bildt (@carlbildt) May 24, 2021