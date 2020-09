Näin Aila-myrsky jyllää Suomen yli – ”meteli on kova”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuuli teki jo tuhoja maan länsiosissa.

Raju syysmyrsky Aila jyllää torstaina Suomen etelä- ja keskiosassa. Myrskyn painopiste oli Ilmatieteen laitoksen mukaan siirtymässä aamupäivällä Pohjanmaalta maan lounaisosaan, minne tuulihuippu on tulossa alkuiltapäivällä.

− Varsinais-Suomen ja Uudenmaan länsiosan rannikolla puuskat voivat olla 25 m/s. Siirry tarvittaessa sisätiloihin, Ilmatieteen laitokselta varoitetaan Twitterissä.

Myrskyn etenemistä Suomen yli kuvaa Ilmatieteen laitoksen grafiikka (jutun alla).

Puolenpäivän jälkeen puuskat ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan alkaneet yltyä myös Uudellamaalla.

– Edellisen tunnin aikana mitatut kovimmat maa-asemien puuskat: Helsinki Kaisaniemi 20,6 m/s; Vantaa Helsinki-Vantaan lentoasema 19,4 m/s; Helsinki Malmi lentokenttä 17,8 m/s, Ilmatieteen laitos twiittaa.

Forecan mukaan sähkökatkoja on esiintynyt laajoilla alueilla. Puuskainen tuuli kiihtyy torstain aikana paikoin vaarallisen voimakkaaksi. Isoon osaan Suomea luvattiin torstaille vaarallinen säätila.

Aamupäivällä myrsky on riepottanut voimakkaana etenkin länsirannikolla. Eurajoen Kuivalahdella kartoitettiin tuhoja torstaiaamuna.

– Ainakin 40 puuta on kaatunut lähialueella. Puita on ristiin rastiin tiellä. Ei taida tulla sähköjä tänne vähään aikaan, kuvailee tilannetta alueen asukas Nina Pohjola Forecan blogissa.

Voimakas tuuli jatkuu alueella edelleen.

– Vieläkin tuulee, se ei ole hellittänyt. Aika hurjaa on ollut. Aallot eivät ole järjettömän isoja eikä vesi ole juurikaan noussut, mutta tuuli tekee tuhoja. Meteli on kova, aikamoinen jytinä on edelleen, Pohjola kertoo.

Voimakkaimmat tuulet koetaan maa-alueilla laajalti maan etelä- ja keskiosassa puolenpäivän aikoihin ja iltapäivän tunteina. Maan itäosassa tuuli voimistuu vasta illalla. Yön aikana tuuli heikkenee koko maassa.

Aila-myrskyyn liittyvä sadealue liikkuu vähitellen maan etelä- ja keskiosan yllä kaakkoon ja väistyy Suomen rajojen ulkopuolelle yön aikana. Aila-myrskyn suurin sademäärä torstaiaamuun mennessä on Kajaanin noin 65 millimetriä. Torstai on selvästi keskiviikkoa vähäsateisempi.

Aila-myrskyn kovin keskituuli tähän mennessä on Rauman Kylmäpihlajan 29,3 m/s. Puuskissa tuuli on puhaltanut hirmumyrskylukemissa. Voimakkain puuskalukema on Pietarsaaren Kallanin 35,3 m/s.

