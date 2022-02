Näiltä miehiltä Vladimir Putin saa ratkaisevat neuvonsa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kremlin sisäpiiriin kuuluvien ”silovikien” suusta kuullaan yhä villimpiä väitteitä.

Länsimaissa aiotaan laillistaa ihmisten ja eläinten väliset avioliitot, Ukrainan johtajat ovat kuin Adolf Hitler ja ukrainalaiset nationalistit ovat epäihmisiä. Nämä ovat New York Timesin mukaan näkemyksiä, joita Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskeisimmät neuvonantajat ovat viime aikoina esittäneet.

Samojen miesten uskotaan olevan läsnä, kun Putin tekee päätöksen mahdollisesta uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Tämä kuvastaa lehden mukaan Venäjän presidentin kehitystä nuoresta länsimaihin ystävällisesti suhtautuneesta johtajasta henkilöksi, joka saattaa pian aloittaa suursodan Euroopassa.

– Tämä on myös kertomus Kremlin vuosia kestäneistä ponnistuksista Putinin valtaa pönkittävän ideologian luomiseksi: ideologian, joka yhä selvemmin perustuu mielikuvaan lännestä vihollisena, Ukrainasta uhkana ja Venäjästä ”perinteisten arvojen” linnakkeena, NYT kirjoittaa.

Putin tunnetaan harhaanjohtavien lännenvastaisten väitteiden viljelemisestä, mutta hänen keskeisin kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa Nikolai Patrušev harrastaa niitä lehden mukaan jopa kiihkeämmin. Kun Putin maalaa kuvaa vihollisista, jotka haluavat väärentää Venäjän kunniakkaan menneisyyden, hänen ulkomaantiedustelunsa päällikkö Sergei Naryškin on ottanut historiasta käytävän taistelun erityiseksi prioriteetikseen.

– Jonkinlainen aikakone on siirtämässä meidät takaisin Hitlerin miehityksen pahimpiin vuosiin, Naryškinin raportoidaan julistaneen avatessaan Moskovassa järjestettyä näyttelyä ”ihmisoikeusloukkauksista Ukrainassa”. Ukrainan länsimielistä hallitusta hän oli luonnehtinut ”todelliseksi diktatuuriksi”.

Puolustusministeri Sergei Šoigu puolestaan kutsui kuussa ukrainalaisia nationalisteja ”epäihmisiksi” ja Patrušev selitti Ukrainassa havaitsevan ”russofobian” olevan seurausta propagandakampanjasta, jonka kateelliset länsimaalaiset käynnistivät jo tsaari Iivana Julman aikana.

Länsimaissa isiä ja äitejä aletaan Patruševin syksyllä antaman haastattelulausunnon mukaan kutsua ”vanhemmaksi numero yksi” ja ”vanhemmaksi numero kaksi”, koska sukupuolet halutaan häivyttää.

– He haluavat antaa lapsille oikeuden päättää itse sukupuolestaan, ja eräissä paikoissa on edetty jo siihen pisteeseen, että avioliitto eläinten kanssa on laillistettu, Patruševin kerrotaan jatkaneen.

Putin toisti myöhemmin väitteen ”vanhemmista numero yksi ja kaksi”, mutta avioitumisen eläinten kanssa hän jätti jostain syystä mainitsematta.