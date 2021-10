Näillä Suomen paikkakunnilla on nyt eniten koronaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronavirusepidemia on kiihtynyt lokakuun aikana.

Kahden viikon tartuntojen summa on 7 791 kappaletta, kun luku oli edellisellä aikavälillä 7 159 kappaletta. Sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kasvanut 218 potilaaseen, joista tehohoidossa on 33 henkilöä.

Euroopan tautikeskus ECDC:n tilannekartassa Suomi on värjätty punaiseksi, eli epidemiatilanne on muun muassa Ruotsia, Ranskaa ja Italiaa heikompi.

Viimeisen viikon osalta viruksen ilmaantuvuusluku on ollut yli 50 yhteensä 88 kunnassa. Viime viikolla kyseisiä kuntia oli 83 ja sitä edellisellä viikolla 76.

Listan kärjessä ovat Luoto, Uurainen, Hankasalmi, Karkkila, Laukaa ja Pedersöre. Suuremmista paikkakunnista virusta on ollut liikkeellä paljon Lahdessa, Raumalla, Keravalla, Kokkolassa, Jyväskylässä, Forssassa ja Vantaalla.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/1Wr2yIOy65

— ECDC (@ECDC_EU) October 14, 2021