Näillä kansanedustajilla on eniten poissaoloja valiokunnista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Muutamat edustajat ovat useamman valiokunnan poissaolokärjessä.

Eduskunnan valiokunnat pitävät ja julkistavat itse kansanedustajien poissaolotilastoja. Syksyn 2019 poissaolot on päivitetty 18.-19.12.2019.

Valiokunnissa eniten niin sanottuja muita poissaoloja (ei-sairauksia, ei-perhevapaita) oli seuraavilla niiden jäseninä ja varajäseninä toimivilla kansanedustajilla:

Suuri valiokunta (25 kokousta): Jussi Halla-aho, ps (5.9. alkaen) 14 poissaoloa

Perustuslakivaliokunta (32 kokousta): Jukka Gustafsson, sd 7

Valtiovarainvaliokunta (25 kokousta): Riitta Mäkinen, sd (18.6.alkaen) 16

Ulkoasiainvaliokunta (33 kokousta): Ville Tavio, ps (18.6. alkaen) 9

Tarkastusvaliokunta (30 kokousta): Johanna Ojala-Niemelä, sd (18.6. alkaen) 8

Hallintovaliokunta ( 42 kokousta): Aki Lindén, sd (18.6. alkaen) 8

Lakivaliokunta (36 kokousta): Antti Kurvinen, kesk (6.9.-10.12.) 19

Liikenne- ja viestintävaliokunta (32 kokousta): Sandra Bergqvist, r 6

Maa- ja metsätalousvaliokunta (33 kokousta): Janne Heikkinen, kok 7

Puolustusvaliokunta (28 kokousta): Riitta Mäkinen, sd 11

Sivistysvaliokunta (34 kokousta): Emma Kari, vihr 7

Sosiaali- ja terveysvaliokunta (39 kokousta): Juhana Vartiainen, kok 11

Talousvaliokunta (33 kokousta): Riitta Mäkinen, sd 6, ja Pia Kauma, kok 6

Tiedusteluvalvontavaliokunta (13 kokousta): (vain satunnaisia poissaoloja)

Tulevaisuusvaliokunta (21 kokousta): Hannakaisa Heikkinen, kesk 6

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (12 kokousta): Antti Kurvinen, kesk 6

Ympäristövaliokunta (22 kokousta): Mari-Leena Talvitie, kok 7

Iltalehti on laskenut kansanedustajille poissaoloprosentit valiokuntien kokouksista. Edellä mainittujen lisäksi listalla toisena on vihreiden Inka Hopsu 35,0-poissaoloprosentilla. Riitta Mäkisen poissaoloprosentti on 38,4 ja Antti Kurvisen 28,0.

Riitta Mäkinen sanoo IL:lle, että hänen poissaolonsa johtuvat pääosin päällekkäisistä kokouksista ja perhesyistä.