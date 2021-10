Näillä autoilla päädyt varmimmin hinattavaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hinausmääriä tutkittiin kolmen vuoden ajalta.

BMW, Mercedes-Benz, Citroen ja Audi muodostavat automerkkien kuuman kärjen tilastossa, jossa pärjääminen on valitettavan kyseenalainen kunnia. Ne päätyvät kaikkein useimmin hinattaviksi. Tämä selviää POP Vakuutuksen tilastoista.

Useimmiten hinausauto tilataan teknisen vian takia. Huomattavasti harvemmin syynä on onnettomuus. Tässäkin on kuitenkin merkkikohtaisia eroja, sillä Toyotalla yli viidennes hinauksista johtuu kolarista. Kolareiden osuus hinauksista on pienin Saabilla (6,5 %).

Seuraavaksi vähiten kolareita on hinaustilastoihin kirjattu Citroenille, Audille ja BMW:lle. Peltien ja ihmisten kannalta tämä on tietenkin hyvä asia. Kuitenkin juuri näitä merkkejä hinataan eniten, joten teknisestä näkökulmasta tilanne ei näytä kolmikon kannalta yhtä positiiviselta.

Japanilaiset luotettavimpia

Luotettavimmiksi osoittautuivat Toyota, Honda ja Nissan. Neljänneksi varmimmin kotiin tuovan auton paikan jakavat Skoda ja Opel.

– Erityisesti japanilaismerkit erottuvat näissäkin tilastoissa toimintavarmuudellaan. Vaikka osittain ilmiötä selittävät näillä merkeillä keskimääräistä pienemmät vuosittaiset ajokilometrit, on kuitenkin tekninen toimintavarmuus näissä keskitasoa paremmalla tasolla, toteaa aktuaari- ja talousjohtaja Erkka Jalonen POP Vakuutukselta.

Hinattavaksi joutumisella on selkeä yhteys ajokilometreihin. Mitä enemmän niitä vuodessa kertyy, sitä suuremmalla todennäköisyydellä auto päätyy hinaukseen.

– Tämä selittää osaltaan premium-merkkien valloittamia kärkisijoja, sillä ne ovat tyypillisesti paljon ajavien autoja. Lisäksi merkit ovat myös nuorten suosiossa, mikä osaltaan lisää myös todennäköisyyttä päätyä hinausasiakkaaksi, Jalonen sanoo.

Auton ikä korreloi myös hinausten kanssa. Eniten hinataan yli kymmenen vuotta vanhoja autoja.

Kuskin iän vaikutus on päinvastainen. Mitä vanhempi kuski, sen varmemmin auto pääsee määränpäähänsä omin avuin. Nuoret kuskit tutustuvat useammin hinausalan yrittäjiin.

Yli 20-vuotiaita autoja ei ole mukana tarkastelussa, sillä niillä ei ole vakuutuksen antamaa hinausturvaa.

Naisille hinausvahinkoja sattuu noin 15 prosenttia enemmän kuin miehille.

Useimmiten tökkää moottori tai startti

Tilastot paljastavat sen, millaisiin ongelmiin erimerkkisten autojen matka tyypillisimmin katkeaa.

Moottorivika on yleisin hinauksen syy kaikilla vertailun autoilla. Toiseksi yleisin syy on se, ettei auto käynnisty.

Ylivoimainen moottorivikojen kuningas on Audi, jonka hinaustapauksista peräti 40 prosenttia liittyy moottorivikaan. Moottorivikojen kärkikastiin kuuluvat lisäksi Volkswagen ja Citroen.

Käynnistysongelmia on eniten Hyundailla, Renaultilla ja Nissanilla.

– Auton kunnosta huolehtimisella on suora vaikutus matkan keskeytyksiin. Pian koittava talvi poikii varmasti matkan keskeytyksiä taas tänä vuonna. Siksi esimerkiksi auton akun kunto kannattaa tarkistaa aina ennen pakkaskelejä. Samoin auton renkaiden pultit kannattaa jälkikiristää 100 km ajon jälkeen niiden vaihtamisesta, vinkkaa POP Vakuutuksen korvauspuolen operatiivinen päällikkö Tommi Lehmusvirta.

Volvon vaihteet ja Kian jarrut

Vähemmän yleisten vikojenkin listalla erottuu joitakin merkkejä massasta.

Esimerkiksi vaihdeongelmat pysäyttävät useimmiten Fordin matkan. Kia, BMW ja Hyundai hallitsevat rengasongelmien kategoriaa. Sähköt ovat tässä tilastossa takunneet eniten Volvossa, Mersussa ja Fordissa.

Jarruvikojen ykköseksi tarkastelujaksolla nousee Kia.

Tilastoista voi tulkita vielä yhden asian, joka ei jätä yhtäkään autoilijaa kylmäksi – tai paremmin sanoen kylmää yhtä paljon jokaista tiellä liikkuvaa. Tosiasia on nimittäin se, että hinattavaksi voi päätyä hyvin monista eri syistä ja auto voi pettää ikään, merkkiin tai kuskiin katsomatta.