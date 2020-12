Näihin ryhmiin korona iskee Ruotsissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli puolet loppuvuoden koronakuolemista on peräisin vanhainkodeista.

Ruotsissa on maan kansanterveysviraston mukaan todettu koronapandemian aikana yli 320 000 koronatartuntaa, ja yli 7500 kuolonuhria. Syksyn aikana virus on iskenyt entistäkin kovempaa vanhempiin ikäryhmin, samalla kun alle 60-vuotiaiden osuus koronakuolemista on loppuvuoden aikana laskenut.

Expressenin kartoituksen mukaan marraskuun alun ja joulukuun seitsemännen päivän välillä Ruotsissa on vahvistettu 1001 uutta koronan aiheuttamaa kuolemantapausta. Expressen laskee uhrimäärän kuolintodistuksesta ilmenevän virallisen kuolinsyyn perusteella, minkä takia lehden luvut saattavat poiketa kansanterveysviraston tilastoista.

Marras- ja joulukuun aikana vahvistetusta 1001 kuolemantapauksesta ainoastaan 25 on ollut alle 60-vuotiaita. Alle 60-vuotiaiden osuus loppuvuoden koronakuolemista on siten 2,5 prosenttia, kun se edeltävänä ajanjaksona oli 3,9 prosenttia. Myös seitsemänkymppisten koronakuolleisuus on marras- ja joulukuun aikana laskenut.

Yhä suurempi osa koronan uhreista on nyt yli 90-vuotiaita. Tämä ryhmä on koko pandemian aikana ollut tilastoissa yliedustettuna, mutta marras- ja joulukuun uhreista jopa kolmasosa oli nimenomaan yli 90-vuotiaita. Syytä tähän ei Expressenin mukaan tiedetä, mutta marras- ja joulukuun kuolleista 529, eli yli puolet, on menehtynyt vanhainkodeissa.