Näihin medioihin suomalaiset eivät luota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Painettuja sanomalehtiä ja Yleä pidetään luotettavina, mutta samoin ei ajatella kaikista digitaalisista medioista.

Suomalaisista 75 prosenttia pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana. Toiseksi Sanomalehtien Liiton teettämässä kyselyssä sijoittuvat Ylen televisiokanavat, joita pitää luotettavina 73 prosenttia suomalaisista.

Sen sijaan suomalaiset eivät yhdistä ominaisuutta luotettava Snapchatiin, Instagramiin, Twitteriin, Facebookiin, YouTubeen, LinkedIniin tai WhatsAppiin. Nuorimmista aikuisistakin vain 4–13 prosenttia pitää niitä luotettavina medioina.

Sanomalehtien Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjosen mukaan Suomessa luotettavuus liitetään erittäin vahvasti journalismin ammattilaisten tuottamiin medioihin.

– Yllättävää on kuitenkin se, kuinka merkittävä mielikuvallinen etulyöntiasema painetulla sanomalehdellä ja myös Ylen televisiokanavilla on uutisten vahvasti digitalisoituneen kuluttamisen maailmassa. Vielä on matkaa siihen, että sama journalistisesti tuotettu sisältö arvioidaan yhtä luotettavaksi, asiantuntevaksi tai jopa läheiseksi, kun toimitaan digitaalisessa ympäristössä, Kirjonen toteaa tiedotteessa.

Ylen radiokanavia pitää luotettavina 67 prosenttia vastaajista ja Ylen digitaalisia palveluja 42 prosenttia. Sanomalehtien maksullisiin digitaalisiin palveluihin luottaa 39 prosenttia, mutta maksuttomiin vain 31 prosenttia.

Nuorista 18-24-vuotiaista aikuisista 68 prosenttia pitää asiantuntevana lähteenä painettuja sanomalehtiä, 42 prosenttia Ylen tv-kanavia ja 29 prosenttia Ylen radiokanavia.

Kolme tärkeintä uutislähdettä nuorille aikuisille ovat kyselyn mukaan sanomalehtien digitaaliset palvelut, painetut sanomalehdet ja Google. Läheisimmät ovat painetut sanomalehdet, sanomalehtien digitaaliset palvelut ja tasavahvoina Ylen televisiokanavat, Google ja Facebook.

IRO Research Oy kysyi suomalaisten mielipiteitä 22 median luotettavuudesta maaliskuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Haastatteluja tehtiin tuhat, ja tulosten virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.