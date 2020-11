Näihin leluihin pieni lapsi voi tukehtua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkomaisista verkkokaupoista ostetuissa leluissa on havaittu useita vaaroja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on ostanut 15 lelua ostettiin kotimaisista kivijalka- ja verkkokaupoista, neljä lelua eurooppalaisista verkkokaupoista ja neljä EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista. Kolme näytettä hankittiin kuluttajailmoitusten perusteella. Lelut testattiin Tullilaboratoriossa.

Testien perusteella 11 lelua oli tutkituilta osin kunnossa. Kaksi lelua poistettiin markkinoilta ja toisessa tapauksessa maahantuoja velvoitettiin keräämään lelu pois myös kuluttajilta. Kahden lelun osalta annettiin myyjälle ja valmistajalle kehotus korjata puutteet. Lisäksi ulkomaiset verkkokauppa-alustat poistivat vaarallisiksi todettujen tuotteiden myyntisivut käytöstä.

Eniten puutteita löytyi ulkomaisista verkkokaupoista hankituista leluista. Tukes kuitenkin muistuttaa, että sen toimivalta ei ulotu Suomen rajojen ulkopuolelle. Tukes ei voi esimerkiksi määrätä sinne myyntikieltoja tai takaisinvetoja, vaan ainoastaan tiedottaa vaaroista ja ilmoittaa havaituista vaarallisista tuotteista verkkokauppa-alustalle.

– Kuluttajan on hyvä tietää, että viranomainen ei testaa tuotteita ennakkoon, vaan valvonta on riskiperusteista ja pistokokeenomaista. Tuotteiden turvallisuudesta vastuussa ovat valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Kuluttaja ostaa EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista tuotteita aina omalla vastuulla. Niissä myytävät tuotteet eivät välttämättä ole EU-lainsäädännön mukaisia, Tukesin ylitarkastaja Anja Merenkivi kertoo tiedotteessa.

Pienten lasten leluissa yleisimmin havaitut vaarat ovat hänen mukaansa olleet pienet irtoavat osat tai vauvojen leluissa lelun muoto, jotka molemmat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaraa. Myös lelujen pitkät nauhat tai pakkauksen materiaali saattavat aiheuttaa vaaraa. Vaarallista on myös, jos lelun paristoon pääsee helposti käsiksi tai jos lelusta löytyy liikaa haitallisia kemikaaleja, kuten lyijyä.

– Alle 3-vuotiaiden lasten leluille on tiukemmat turvallisuusvaatimukset kuin isompien lasten leluille. Siksi on erityisen tärkeää, että pienille lapsille ei osteta isojen leluja. Tämä on vanhempien, kummien ja isovanhempien syytä muistaa joulunajan leluostoksilla, Merenkivi painottaa.