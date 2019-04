”Näen jo millainen mekkala on, kun lupaukset on petetty”

Kokoomusedustajan mukaan Sdp:n Antti Rinne ei pysty tekemään mitä on luvannut.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan olevansa erittäin tyytyväinen, että puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole lähtenyt katteettomien lupausten tielle ja on tehnyt ”erinomaisen hyvää ja vastuullista kampanjaa”.

– On mukavampi olla ensi vaalikausi, kun pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Näin ei muuten Sdp:n Antti Rinne pysty toimimaan ja näen jo silmissäni millainen mekkala eduskunnassa on, kun Rinne on pettänyt lupauksensa sadan euron korotuksesta eläkeläisille tai 4 000 uudesta hoitajasta, Timo Heinonen toteaa.

Heinonen toteaa sen huudon kolahtavan myös syyttömiin, on sitten hallituksessa Sdp:n kanssa keitä tahansa.

– Ja luulen, että Sdp osaa kyllä syyn vierittää sitten juurikin sen hallituskumppanin niskaan. Tyyliin ”kyllä me olisimme sen tehneet mutta muut estivät”.

Kansanedustajan mukaan asiaan on toki onneksi vielä mahdollista äänestämällä vaikuttaa, ettei maahan tule Antti Rinteen johtama vihervasemmistolainen hallitus.

– Kauhunsekaisesti sitä ovat monet nyt vaalitoreilla tulleet päivittelemään ja minusta aivan syystäkin. Talous voidaan nyt kääntää negatiiviseksi vain muutamilla väärillä ratkaisuilla ja samalla työttömyys kasvuun, Heinonen kirjoittaa.