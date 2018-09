Naapurin mukaan Salisburyn myrkyttäjä on GRU:n upseeri

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijaryhmä Bellingcat on jo aiemmin kertonut Ruslan Boshirovin esiintyneen väärällä nimellä.

Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskusta epäillyn Ruslan Boshirovina esiintyneen venäläismiehen todellisen henkilöllisyys on Anatoli Tshepiga, kertoo Tshepigan entinen naapuri BBC:lle. Tutkijaryhmä Bellingcat on jo aiemmin kertonut, että Tshepiga on Venäjän sotilastiedustelu GRU:n eversti.

BBC:n mukaan Tshepigan entisessä kotikylässä asuva nainen tunnisti Tshepigan välittömästi valokuvista. Toinen valokuvista oli Bellingcatin paljastama kuva Tshepigan nuoruudesta ja toinen Britannian poliisin pidätyskuva Nykyinen GRU:n eversti varttui Venäjän kaukoidässä Beryozovkan kylässä lähellä Kiinan rajaa.

– Tiedän missä hänen vanhempansa asuivat. Hän oli sotilas, upseeri, ensin taisteluissa ja sittemmin Moskovassa, nainen kertoo BBC:lle.

Naapurin mukaan hän on varma, että Bellingcatin löytämässä kuvassa on Tshepiga, kuten myös Britannian poliisin kuvassa.

– Kuvassa on hän, ilmiselvästi.

Paikallisten mukaan Tshepigan perhe muutti pois Beryozovkan kylästä useita vuosia sitten. Iso osa kyläläisistä ei ollut nähnyt Tshepigaa aikuisena, sillä hän ei paikallisten mukaan käynyt kylässä usein. He eivät myöskään tunnistaneet Tshepigaa kuvista.

Bellingcatin tutkijat pääsivät miehen jäljille tutkimalla GRU:n ulkomaan operaatioita suorittavia sotilaita kouluttavia asevoimien laitoksia ja niiden kurssien vuosikirjoja.

Bellingactin selvityksen mukaan Tshepiga sai Venäjän presidentti Vladimir Putinilta Venäjän federaation sankarin kunniamerkin vuonna 2014. yseessä on Venäjän korkein kunniamerkki. Seremonia oli salainen, mikä on poikkeuksellista, mutta Tshepigan palkinnosta löytyi kuitenkin lyhyt maininta hänen sotilasakatemiansa verkkosivuilta.

Venäjän valtion pyörittämän vapaaehtoisjärjestön sivuilla palkinnosta todetaan, että se myönnettiin Tshepigalle ”rauhanturvatehtävästä”. Palkinnon perusteella voidaan päätellä, että Tshepiga on todennäköisesti sotinut itäisessä Ukrainassa. Venäjän joukkoja ei operoinut Syyriassa vielä vuonna 2014.

