Naapurimme lännestä eivät halua hanakasti Suomeen töihin

Suomalaisten nuorten ja korkeasti koulutettujen muuttohalukkuus ulkomaille töihin yhä korkealla.

Suomi on maailman 22. houkuttelevin maa kansainväliselle työvoimalle, selviää konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin kansainvälisestä raportista.

Yli 200 000 vastaajalle 190 maassa tehdyn tutkimuksen mukaan Kanada nousi viime vuonna uudeksi suosikkimaaksi ohi Yhdysvaltojen.

Suomeen töihin haluaisivat ennen kaikkea virolaiset, jotka olivat listan kärjessä myös vuonna 2018. Myös muut halukkaimmat töihin tulijat ovat itäisestä Euroopasta ja idästä eli Venäjältä, Latviasta, Turkista ja Kosovosta.

– Lienee luonnollista, että Suomeen halutaan tulla naapurimaista, kuten Virosta ja Venäjältä. Palkkataso on varmasti merkittävä tekijä, mutta voidaan kysyä, miksi naapurimme lännestä eivät yhtä ponnekkaasti halua Suomeen töihin. Vielä vuonna 2018 norjalaiset olivat virolaisten jälkeen innokkaimpia Suomeen haluajia, sanoo BCG:n osakas Tapio Schrey.

Suomalaiset muuttaisivat mieluiten työn perässä Ruotsiin. Muita suosikkeja ovat Saksa, Espanja ja Norja. Vielä vuonna 2018 mieluisimmat kohdemaat olivat Britannia ja Yhdysvallat, mutta nyt ne ovat pudonneet sijoille viisi ja kuusi. Viro on kasvattanut houkuttelevuuttaan ja on nyt kahdeksanneksi mieluisin maa, jonne suomalaiset muuttaisivat töihin.

Nuorten ja korkeasti koulutettujen muuttohalukkuus yhä korkealla

Kaiken kaikkiaan suomalaisten muuttohalukkuus ulkomaille työn perässä on laskenut vuonna 2018 toteutetusta tutkimuksesta. Tuolloin muuttohalukkuus oli vielä 67 prosenttia ja nyt se on 51 prosenttia.

Nuorten, alle 30-vuotiaiden muuttohalukkuus on kuitenkin vielä maailmanlaajuisia tuloksia korkeammalla, eli Suomessa 63 prosenttia ja maailmalla 56 prosenttia.

Myös korkeasti koulutettujen muuttohalukkuus on hieman globaaleja tuloksia korkeammalla. Suomessa 57 prosenttia korkeasti koulutetuista on valmiita muuttamaan ulkomaille, kun maailmalla vastaava luku on 54 prosenttia.

Näissäkin ryhmissä muuttohalukkuus on kuitenkin laskenut vuoden 2018 lukuihin verrattuna. Tuolloin vielä noin neljä viidestä (77 %) alle 30-vuotiaasta suomalaisesta mieli ulkomaille töihin, ja korkeasti koulutetuista 72 prosenttia.

Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 543. Suomessa vastaukset keräsi Rekrytointi.com-urasivusto, joka on The Network -digirekrytointiverkoston suomalainen jäsen.