Naamiomiehet kaappasivat bussin Pohjois-Irlannissa

Britannialle lojaalit kaapparit puhuivat kuskille Pohjois-Irlanti-pöytäkirjasta.

Aseistetut miehet kaappasivat aikaisin maanantaiaamun linja-auton Pohjois-Irlannin Newtownardsissa. Kaksi naamioitunutta miestä tunkeutui bussiin ja aseella uhaten pakottivat kuljettajan poistumaan, kertoo Irish Times.

Naamioituneet miehet valelivat bussin bensiinillä ja sytyttivät sen tuleen. Bussi paloi käyttökelvottomaksi. Kuljettaja vapautettiin, eikä häntä vahingoitettu, mutta hän on tapauksesta järkyttynyt.

Pohjoisirlantilaiset poliitikot kytkevät tapauksen Brexitin synnyttämiin kiistoihin. Alueen infrastruktuurista vastaava ministeri Nichola Mallon toteaa, että naamiomiehet olivat maininneet Pohjois-Irlanti-pöytäkirjan (Northern Ireland Protocol) samalla, kun he olivat osoittaneet kuljettajaa aseella.

Pohjois-Irlanti-pöytäkirja on osa Brexit-sopimusta, joka allekirjoitettiin vuoden 2019 lopussa. Pöytäkirjan vuoksi Britanniasta Pohjois-Irlantiin vietävät tuotteet on tarkastettava Pohjois-Irlannin satamissa. Tarkastuksia vastustavat ennen kaikkea Pohjois-Irlannin unionistit, joiden mielestä tarkastuksia ei pidä tehdä, koska Pohjois-Irlanti on osa Britanniaa.

Bussikaappaus tapahtui unionisten hallitsemalla alueella. Kaappauspäivä oli tarkoin valittu, koska alun perin unionistipuolue DUP oli luvannut, että se vetää marraskuun ensimmäiseen päivään mennessä edustajansa pois Pohjois-Irlannin parlamentista, elleivät Ranska ja Britannia saa sovittua kalastuskiistaansa. Kiista on kesken, mutta DUP ei ole pitänyt lupaustaan, koska se katsoo, että neuvotteluissa on edetty.