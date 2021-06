Myyntijohtajien lista Ylelle: Nämä tuotteet viedään käsistä

Kauppaketjut tilaavat konteittain SUP-lautoja kesäksi.

Helteet ovat nostaneet useiden tuotteiden myyntiä kaupoissa reippaasti.

Ylen haastattelemien myyntijohtajien mukaan tällä hetkellä kaikki mikä liittyy ulkoiluun, uimisesta grillailuun, myy kuin häkä. S-ryhmän myyntipäällikkö Matti Viitasen ja Tokmannin myynti- ja toimitusketjujohtajan Timo Heimon mukaan ”hirveä piikki” on ollut etenkin muovisten ruokailuastioiden, altaiden, paljujen ja vesilelujen myynnissä.

– Vesiurheiluvälineet, mutta toki myös snorkkelit ja erilaiset rantalelut kuten vesiruiskut, vesipyssyt ja erilaiset kelluntavälineet, Viitanen sanoo Ylelle.

– Alkukesästä kaikki pihanhoitoon ja pihallaoloon liittyvä veti hyvin kuten ruohonleikkurit, kalusteet ja tramboliinit. Nyt voi sanoa, että ilmanviilentimet loppuivat taas hyvin äkkiä ja joitakin grillimalleja alkaa olla myös loppu, Heimo toteaa.

Kesän hittituotteeksi epäillään SUP-lautaa. Kuitenkin myös pyöräily- ja juoksutarvikkeet ovat nostaneet suosiotaan.

– Meille on tulossa ensi viikolla pari konttia, joissa on hirveät määrät SUP-lautoja. Kerroin myymäläkentälle, että ne varmaan tuotu tänne Kaukoidästä soutaen, koska niiden tulo on kestänyt melkein neljä kuukautta, Viitanen sanoo ja kertoo, että lautojen saatavuudessa on ollut jopa pulaa.