Mystiset oireet iskivät diplomaatteihin – professori epäilee massahysteriaa

Neurologi ei usko väitteitä mikroaaltoaseesta.

Yhdysvaltojen ulkoministeriössä sekasortoa aiheuttaneiden erikoisten oireiden takana on amerikkalaisen asiantuntijan mukaan todennäköisesti pelkkää massahysteriaa.

– Sairastut, koska kuvittelet altistuneesi jollekin vaaralliselle, Kalifornian UCLA-yliopiston neurologian professori Robert Baloh summaa SVT:n haastattelussa.

Kyse on niin sanotusta Havannan syndroomasta. Se on nimitys erikoiselle oireistolle, jota alettiin havaita amerikkalaisdiplomaattien parissa ensi kertaa Kuubassa vuonna 2016.

Sittemmin jopa satojen amerikkalaisviranomaisten on kerrottu saaneen erilaisia neurologisia oireita lähetystöissä ympäri maailmaa. Moni uhri on kertonut kovista äänistä ennen esimerkiksi tasapaino-ongelmien, päänsärkyjen ja unettomuuden ilmaantumista.

CNN kertoi elokuussa ilmiön aiheuttaneen sekasortoa diplomaattikunnassa ja johtaneen ulkoministeriössä jopa kieltäytymisiin aiemmin hyvin halutuista Euroopan asemapaikoista.

Mediaan tihkuneiden tietojen mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on epäillyt jonkinlaisen energia-aseen olevan oireiden takana. Toisinaan tapauksia on nimitetty ääni- tai mikroaaltoiskuiksi. Epäilyjen kohtena on ollut usein Venäjä.

Professori Rober Baloh ei tällaisia väitteitä niele. Vaikka asia onkin noteerattu Yhdysvalloissa ministeritasolla ja epäillyistä iskuista on tehty tutkintoja, ei minkäänlaisesta aseesta ole hänen mukaansa kyetty esittämään todisteita viidessä vuodessa.

Baloh huomauttaa, että mikäli diplomaatteihin olisi kohdistettu mikroaaltoiskuja, olisi uhreilta pitänyt löytyä kudosvaurioita. Tällaista ei ole hänen mukaansa löytynyt.

Oli oireiden takana mitä tahansa, on selvää, että ilmiö laajenee. Viime aikoina ”iskuja” on raportoitu useista maista – muun muassa Saksasta ja Kolumbiasta.

Robert Balohin mukaan tämä istuu massahysteriaselitykseen.

– Uskon tapausten määrän räjähdyksen johtuvan siitä, että ulkoministeriö on lähetellyt sähköposteja ympäri maailmaa ja kehottanut ihmisiä kiinnittämään huomiota tietynlaisiin oireisiin ja ääniin. Näin tämä yleensä leviää.

