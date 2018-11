Mystiset äänihyökkäykset ajoivat USA:n Kuubasta – CIA yhä ymmällään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Diplomaatteihin suunnattujen radio- tai mikroaaltoiskujen tekijät ovat edelleen hämärän peitossa.

Yhdysvallat päätti vetää viime vuonna suurimman osan Kuuban suurlähetystönsä henkilökunnasta takaisin kotimaahan salaperäisten ”äänihyökkäysten” jälkeen.

Uhrit kertoivat tunteneensa yhtäkkiä alkaneita äänen ja paineen aaltoja, joita seurasi usein pyörrytys tai päänsärky. Diplomaatit ovat kärsineet pysyvistä kuulovaurioista, keskittymisvaikeuksista, pahoinvoinnista, aivojen turvotuksesta, sanojen unohtelusta ja lievistä aivovaurioista.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n ja liittovaltion poliisi FBI:n tutkimuksista huolimatta mahdollisten hyökkäysten tekijä on edelleen hämärän peitossa. Eri yhteyksissä hyökkäysten tekijäksi on arvuuteltu Venäjää, Kiinaa tai Kuuban tiedusteluviranomaisia.

Audrey Lee -peitenimellä esiintyvä diplomaatti kertoo New Yorker -lehdelle huomanneensa viime vuoden keväällä kotiin palatessaan erikoisen tuoksun. Asunnon pakastimen sähköjohto oli irrotettu seinästä, joten asunnossa oli selvästi käyty hänen poissaollessaan.

Diplomaatit ovat tottuneet kuubalaisten jatkuvaan tarkkailuun, minkä lisäksi tiedustelupalvelun ryhmät tunkeutuvat ajoittain henkilöstön asuntoihin. Joskus jälkiä ei jätetä, joskus vessoista löytyy ”viestinä” ulosteita.

Viime vuoden maaliskuussa Lee oli pesemässä tiskejä keittiössään. Hän tunsi yhtäkkiä kovan paineen päässään, sen jälkeen pistävän ja erittäin voimakkaan kivun. Lee oli kuullut huhuja mystisistä äänihyökkäyksistä ja muisti, että henkilökuntaa oli ohjeistettu siirtymään kauemmas oireiden alkupaikasta.

Leen päänsärky jatkui vielä seuraavana aamuna, ja lukeminenkin tuntui ylivoimaiselta. Huimaus ja tasapainoon liittyvät ongelmat jatkuivat useiden viikkojen ajan. Lee kertoo nukkuneensa öisin vain tunnin tai kaksi. Hoitojen jälkeen oireet lievenivät, mutta päänsäryt ovat viime aikoina palanneet. Lee on joutunut harkitsemaan oireiden vuoksi varhaista eläköitymistä.

CIA:n agentteja vastaan iskettiin

Myös monet CIA:n Havannassa toimivat agentit saivat vuoden 2016 joulukuun jälkeen vakavia oireita vastaavista ”hyökkäyksistä”. CIA:n lähettämää lisähenkilöstöä vastaan iskettiin myös nopeasti.

Agentit kertoivat kuulleensa kovia ääniä, jotka olivat seuranneet heitä huoneesta toiseen. Äänet loppuivat, kun he avasivat asuntonsa ulko-oven.

Lääkärien mukaan fyysiset oireet olivat samankaltaisia kuin Irakiin ja Afganistaniin sijoitetuilla sotilailla, jotka olivat saaneet aivotärähdyksiä tienvarsipommien räjähdyksistä.

– Kukaan meistä ei ollut nähnyt mitään vastaavaa, Pennsylvanian yliopiston lääkäri Douglas Smith toteaa.

Tutkimuksista huolimatta on edelleen epäselvää, kuinka kyseiset oireet on aiheutettu. Vammoja aiheuttaneen laitteen on arveltu hyödyntäneen radio- tai mikroaaltoja.

Elektromagneettiset pulssit olisivat voineet tunkeutua uhrien korvien kautta kallon sisälle, jossa energia olisi aiheuttanut pieniä kuplia tai värinää sisäkorvassa ja verisuonissa. Näin aiheutuvat fysiologiset vauriot voivat muistuttaa ”minihalvauksia”.

Kovan linjan kuubalaisten vastaisku?

Vain vuotta ennen Leehen kohdistettua iskua Yhdysvaltain presidentti Barack Obama oli matkustanut Havannaan juhlistamaan maiden diplomaattisuhteiden palauttamista.

Linjanmuutos sai Kuuban kovan linjan poliitikot takajaloilleen. Maan ulkoministeri Bruno Rodríguez Parrilla kuvaili myöhemmin Obaman vierailua kommunistisen puolueen kokouksessa ”hyökkäykseksi maamme historiaa, kulttuuria ja symboleita vastaan”.

Vaikka Kuuban geopoliittinen merkitys väheni kylmän sodan päättymisen jälkeen, on maan tiedustelupalvelu kohdistanut huomionsa edelleen vanhaa vihollistaan kohti.

– Kaikki heidän toimintansa oli suunnattu meitä vastaan, USA:n entinen lähetystöjohtaja James Cason sanoo.

Oireista kerrottiin ensimmäistä kertaa vuoden 2016 lopulla eli vajaat kaksi kuukautta presidentti Donald Trumpin valinnan jälkeen. Trump otti edeltäjäänsä huomattavasti kovemman linjan Kuubaa kohtaan, minkä on arveltu johtaneen Kuuban vastatoimenpiteisiin.

Toisaalta myös Kiinaan sijoitetut amerikkalaisdiplomaatit ovat kärsineet viime vuosina samankaltaisista oireista. Yhdysvallat selvittää edelleen tapauksia.