Mystinen kokous pitää yllä koko netin aina vähän aikaa kerrallaan

Koko internetin toiminta on kiinni vähän tunnetusta seremoniasta Kaliforniassa ja Virginiassa sijaitsevissa datakeskuksissa.

VICE kertoo neljä kertaa vuodessa pidettävistä kokouksista, joihin joukko ”kryptonörttejä” marssii kuuden eri turvaoven läpi.

Osoitetunnuksia hallinnoivan ICANN-järjestön kokoukset kestävät neljästä viiteen tuntiin, eikä ketään päästetä poistumaan ahtaasta kokoustilasta edes toilettiin.

Järjestelmä varmistaa, että internet-käyttäjät todella pääsevät perille verkkoselaimeen kirjoitettuun osoitteeseen. Jos DNS-järjestelmän toiminta häiriintyisi, voisi osoite johtaa huomaamatta esimerkiksi huijaussivustolle.

– Jos emme tekisi tätä seremoniaa tänään, lyhyessä ajassa suuri osa internetistä olisi tavoittamattomissa. Ihmiset eivät enää pääsisi nettisivuille. Joten sillä olisi melko suuri vaikutus, IP-osoitteiden jaosta vastaavan IANA:n varatoimitusjohtaja Kim Davies sanoo.

Kokouksiin osallistuu eri puolilta maailmaa saapuneita verkkoalan asiantuntijoita, jotka ovat paikalla vapaaehtoisina. Tilaisuus kuvataan suorana lähetyksenä verkkoon avoimuuden vuoksi.

Osallistujille annetaan älykortti kassakaapista, jonka vain he saavat auki henkilökohtaisella avaimella. Älykortti varmennetaan erillisellä laitteella, minkä jälkeen tiedot siirretään muistitikuille.

Kolmen tunnin jälkeen vapaaehtoiset pitävät lyhyen evästauon. Samalla vanha materiaali tuhotaan pyyhkimällä kovalevy tyhjäksi ja murskaamalla se fyysisesti osallistujien edessä. Seremonian jälkeen internet pysyy jälleen toiminnassa muutaman kuukauden ajan.

The internet keeps running because a group of crypto nerds come to a super secure ceremony every six months. pic.twitter.com/hosoEA40gU

— VICE News (@vicenews) February 4, 2019