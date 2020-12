Mysteeriset räjähdyskraaterit hämmentävät

Tiedemiehet tutkivat Siperian ikiroutaan syntyviä mäkiä, joiden elinkaari päättyy räjähdykseen.

Valtavat tyhjästä ilmestyvät räjähdyskraaterit ihmetyttävät Jamalin ja Gydanin niemimaalla Siperiassa. Asiasta uutisoi BBC.

Ensimmäinen kraateri havaittiin helikopterilentäjien toimesta vuonna 2014. 20 metriä leveä ja lähes 52 metriä syvä kraateri oli ensimmäinen 17 kraaterista, jotka ovat ilmestyneet alueelle viimeisen kuuden vuoden aikana.

Kraaterien syntytarina on toistaiseksi epäselvä, mutta tutkijat ovat hitaasti selvittäneet asiaa. Skolkovon tiede- ja teknologiainstituutissa työskentelevä geologi Jevgeni Tshuvilin on tutkinut kraatereita niiden ensimmäisestä havainnosta lähtien. Tshuvilin on hakenut kraatereista maaperänäytteitä ja tehnyt yhteistyötä eri tiedemiesten kanssa räjähdysten syyn selvittämiseksi.

Tshuvilinilla on teoria kraaterien synnystä. Hänen mukaansa kraaterit saavat alkunsa, kun vesi pääsee valumaan ikiroudan alle ja jäätyy. Laajetessaan jää puskee ylläolevaa maa-ainesta ylöspäin, luoden pingoiksi kutsuttuja mäkiä. Kun muualla maailmassa nämä mäet romahtavat, Jamalin ja Gydanin niemimaalla ne räjähtävät.

– Ne laajenevat hyvin nopeasti, kunnes räjähtävät äkillisesti. Jäätyvän veden sijaan maan kohoamisen ja räjähdysten takana on ilmeisesti kaasu, Tshuvilin selittää.

Arkisen alueen ekologiaan perehtynyt tutkija Sue Natali kertoo, että Siperiassa esiintyvät kaasun vuoksi laajenevat pingot syntyvät verrattain nopeasti muutaman vuoden aikana. Jään synnyttämien pingojen nousemisessa kestää normaalisti taas vuosikymmeniä.

Toistaiseksi kaasun lähde on kuitenkin mysteeri. Asian selvittämistä vaikeuttaa se, että räjähdyksen jälkeen kaasu on jo kadonnut.

Yhden teorian mukaan kaasu syntyy orgaanista ainesta hajottavista pieneliöistä, toisten mukaan räjähdysherkkää metaania kuplii hitaasti maanpinnalle ikiroudan alta tai jopa sen sisältä.

New BBC story on The mystery of Siberia’s exploding craters https://t.co/OeNYXTMnRl via @BBC_Future — Guido Grosse (@grosse_guido) December 2, 2020